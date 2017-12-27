وزير الطيران يستقبل الرئيس التنفيذي للـ IATA

استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم، أليكسندر دى جنياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، "الإياتا"،



ووفق بيان أصدرته الوزارة منذ قليل، حضر اللقاء صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وجرى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الطيران، ومصر للطيران، والـIATA فى مجالات التدريب والأمن والسلامة.

كما تم استعراض موقف شركات الطيران من التطورات العالمية فى مجال البيئة والتكلفة المتوقعة للشركات المصرية، وتم الاتفاق على القيام بعمل برامج تدريبية مشتركة فى القريب العاجل .

عبر الكسندر عن تقديره لدور مصر في صناعة النقل الجوى بالمنطقة، ولشركة مصر للطيران، وأكد "فتحي" على دعم وزاره الطيران للمبادرات التي تطلقها الإياتا في مختلف أنشطه الطيران المدنى .