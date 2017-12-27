news image تأميـــن

عناية تسدد 170 مليون جنيه تعويضات في 10 شهور

مروة عبد النبى : سددت شركة "عناية" – مصر  للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم . وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية  أن شركته تقوم بسداد 17 مليون ج

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news image سيـــاســة

برلماني: أزمة المراكب النيلية بالأقصر وأسوان تهديد للسياحة

ياسمين فواز تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر.  وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أما

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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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news image سيـــاســة

السيسي و بن سلمان يبحثان المستجدات الإقليمية

تلقى  الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

news image اقتصاد وأسواق

بروتوكول بين البنك الأهلي والزراعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية

محمد سالم         وقع يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتورة، مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو ادرار الالبان والذي من شأنه المس

استثمار

وزير الطيران يستقبل الرئيس التنفيذي للـ IATA

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هاجر عمران:

استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم، أليكسندر دى جنياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، "الإياتا"، 

ووفق بيان أصدرته الوزارة منذ قليل، حضر اللقاء صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وجرى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الطيران، ومصر للطيران، والـIATA  فى مجالات التدريب والأمن والسلامة.

كما تم استعراض موقف شركات الطيران من التطورات العالمية فى مجال البيئة والتكلفة المتوقعة للشركات المصرية، وتم الاتفاق على القيام بعمل برامج تدريبية مشتركة فى القريب العاجل .

عبر الكسندر عن تقديره لدور مصر في صناعة النقل الجوى بالمنطقة، ولشركة مصر للطيران، وأكد "فتحي" على دعم وزاره الطيران  للمبادرات التي تطلقها الإياتا في  مختلف أنشطه الطيران المدنى  .
استثمار
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