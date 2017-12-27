news image سيـــاســة

بالبرلمان.. تفاصيل مناقشة تداعيات مذكرة الكونجرس لأوضاع الأقباط

خارجية النواب توصي بصياغة بيان للرد وإرساله إلى واشنطن الاستعلامات طالبت بعرض فعاليات اجتماع اليوم على الإعلام الأجنبي عابد يقترح توجه عدد من النواب المسيحيين إلى أمريكا  ياسمين فواز عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات

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news image رياضة

تأجيل قضية بطلان عضوية العتال إلى 3 يناير

على المصرى:  قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، حجز طعن مجلس إدارة نادى الزمالك، بخصوص بطلان عضوية هاني العتال للحكم يوم الأربعاء المقبل، 3 يناير، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى.  وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، بعدما طلب مرتضى منصور

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news image سيــارات

عز العرب تفتح باب الحجز على موديلات فولفو 2018

أحمد عوض أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل. وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليو

news image بورصة وشركات

أورنج مصر يحتل نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات الأربعاء

أسماء السيد احتل سهم "أورنج مصر" نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات جلسة اليوم اﻷربعاء ليتربع على رأس اﻷسهم الصاعدة بنسبة بلغت 10% ويصل عند 26.30 جنيه. يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر للشركة، وحتى 28 يناير 2018، ويتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال فترة تبدأ

نقل وملاحة

سمارت للطيران تخطط لضم 4 طائرات

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 لزيادة إيرادتها
دعاء محمود

أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي والذي يتضمن أهم الإنجازات والإنشطة التى شهدتها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال العام الجاري.

وشهدت شركة سمارت العديد من الانجازات منها خطة تحديث الأسطول حيث تم التعاقد ايجار طائرة بنظام Dry lease وهي طائرات رجال الأعمال، بالإضافة إلي أنه جارى التعاقد على ايجار طائرتين بنظام Dry lease

وقالت الوزارة أن الشركة تتفاوض على تاجير طائرة بنظام ACMI لمدة عام بحد ادنى 600 ساعة طيران سنويأ، وتم التسويق للطائرة المتبقية والتعاقد مع بعض رجال الاعمال على شراء باقة ساعات سنوية ، مشيرة إلي أن هذه الطائرات سوف تؤدى الى زيادة ايرادات نشاط طائرات رجال الاعمال .

أما بالنسبة لنشاط الاسعاف الطائر فتم تسجيل الشركة كناقل إسعاف طائر لدى شركتى BUPA  وSOS  العالميتين للاسعاف الطائر هذا بالاضافة الى التعرف بالشركة لدى الكيانات الطبية والمستشفيات الكبرى.

 وعن نشاط طائرة الفحص الجوى فتمتلك الشركة طائرة طراز Beechcraft350I بالمشاركة مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتقوم باعمال الفحص الجوى لبعض المطارات المصرية لصالح الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالاضافة الى مطار القاهرة الجوى

ولفتت شركة سمارت إلي أنه تم التعاقد مع شركة BIMAN  منذ عام 2015 لتاجير طائرتين التربو مروحية بنظام Dry lease وجارى دراسة عرض لشراء هاتين الطائرتين، بالإضافة إلي ايجار طائرتين من طراز بوينج 737 للقيام برحلات داخلية وخارجية
 
وعن نشاط غسيل أبراج الكهرباء،  أكد الشركة أنه تم التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة (3 ) سنوات وجارى التفاوض لزيادة مدة العقد لتصبح ( 5 ) سنوات. 


كما تم شراء الطائرة الهليكوبتر المؤجرة بتمويل ذاتى وجارى دراسة شراء طائرة اخرى عن طريق زيادة راس مال الشركة للقيام باعمال غسيل عوازل الكهرباء بالدول العربية والافريقية.
 

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