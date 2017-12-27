4 أنشطة اجتماعية للقابضة للمطارات في 2017

خارجية النواب توصي بصياغة بيان للرد وإرساله إلى واشنطن
الاستعلامات طالبت بعرض فعاليات اجتماع اليوم على الإعلام الأجنبي
عابد يقترح توجه عدد من النواب المسيحيين إلى أمريكا
ياسمين فواز
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات
على المصرى:
قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، حجز طعن مجلس إدارة نادى الزمالك، بخصوص بطلان عضوية هاني العتال للحكم يوم الأربعاء المقبل، 3 يناير، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى.
وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، بعدما طلب مرتضى منصور
أحمد عوض
أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل.
وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليو
أسماء السيد
احتل سهم "أورنج مصر" نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات جلسة اليوم اﻷربعاء ليتربع على رأس اﻷسهم الصاعدة بنسبة بلغت 10% ويصل عند 26.30 جنيه.
يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر للشركة، وحتى 28 يناير 2018، ويتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال فترة تبدأ