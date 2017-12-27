بلال داعية السماء 3

صارت دعوة العنصر هوسًا جامحًا كهوس التعصب، وبلغ التهوس بالدم الآرى أن جعلوه فلسفة فى الحكم وفى الأخلاق والفنون والآداب.



وبلغ الغلو بدعاة العنصرية مبلغًا غير مسبوق فى عالم البحث أو عالم الخيال.



فجعلوا أجناس البشر فصائل تتعاقب طبقة قبل طبقة حتى تلتقى بالقردة، وجعلوا أنفسهم نخبةً مختارةً بين جميع الفصائل الآرية ترتقى إلى الذروة العليا فى الترتيب ؛ وعادوا إلى كل رجل من أصحاب القرائح الخلاقة بين عظماء الأمم فألحقوه بالآريين على وجه من الوجوه، ومدوا هذا النظر الضرير إلى كل اختراع فنسبوه إلى شعبة آرية مقيمة فى الوطن أو مهاجرة إليه، وحصروا الخلق والقيادة فى الآرية دون غيرها، وجعلوا العناصر الأخرى عالة عليهم، يدينون للسادة الآريين طائعين أو كارهين أو مرغمين!



وغير بعيد أن هذا الجنوح أدى بأصحابه إلى إنكار خصائص الأقوام والأجناس الأخرى.



ويفصح الأستاذ العقاد أن تعرضه للبواعث السياسية التى امتزجت بالحقائق العلمية فى مسألة الجنس والعنصر لأن الإلمام بهذه البواعث يعين على تجريد الحقائق العلمية من الأوضار والأخلاط الغريبة.



وبداية الفحص إنما تكون بالتعرف على دواعى الشك فى تلك الدعوة العنصرية الجازمة، ودواعى الشك عديدة، لأنها تثير الشك والتهافت فى دعوة العنصريين، وتبطل اليقين بالعقائد التى خيّل إليهم أنه يؤمنون بها.



ومن دواعى الشك فى العنصرية الآرية، أن العنصر الآرى المزعوم لم يكن له وجود قط كسلالة من السلالات الوراثية على النحو الذى تخيله أصحاب هذه الدعوة، وإنما كان جامعة لغوية يشترك فيها أقوام مختلفون لا تشابه بينهم ولا يتأتى ردهم إلى جنس واحد أو عنصر واحد.



يقول العالم الإنجليزى «جوليون هكسلى» عن العنصر أو الجنس بالقارة الأوروبية فيما يستشهد به الأستاذ العقاد يقول:



«إن دعاة العنصرية يتكلمون عن الجرمان والآريين وأقوام الشمال «أو النورديين» كأنهم سلالة واحدة، وهذا خلط لا مسوغ له من الحقائق. وإنما المقطوع به أن هناك نموذجًا بشريًّا يعرف بالنموذج الشمالى موزعًا بين الأقطار الشمالية فى أوروبا من الجرز البريطانية إلى التخوم الروسية، وأن هذا النموذج وهو على أقرب ما يكون إلى النقاوة والصفاء فى بعض الأقاليم السكندنافية لم ينسب إليه قط فتح من فتوح الحضارة، أو كشف من كشوف العلم، أو أداة من أدوات الاختراع التى اشتهرت فى التاريخ، وقد روجعت مخالفات العصر الحجرى التى تُرد إلى قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة فى بريطانيا العظمى، فإذا هى تمثل ثقافة من ثقافات البحر الأبيض المتوسط حملها ذووها إلى شبه الجزرة الأيبيرية التى نعرفها باسم الأندلس ثم إلى فرنسا فالجزر البريطانية. ومن المحقق أن الخطوات الأولى التى خطاها الإنسان إلى الحضارة حين تعلم الحرث والكتابة وبناء المنازل ونقل الأحمال على الدواليب قد تقدم بها فى جوار البحر الأبيض حيث تقيم الأمم السمراء التى لم تنسب إلى السلالة النوردية، ومن المحقق كذلك أن مشاهير الجرمان أمثال جيتى وبتهوفن وكانْت كانوا مستديرى الرؤوس ربعة فى القوام، وليس نابليون ولا شكسبير ولا أنيشتين ولا جاليليو وعشرات من أمثالهم على الصفة التى يزعمونها للنورديين.



«ومن طرائف المصادفات أن اللون الأشقر والقوام الطويل الرشيق لا يعرفان لزعيم من زعماء الدعوة النوردية أو الآرية المزعومة. فهتلر أسمر، وجورنج سمين بادن، وجوبلز قصير دميم، وزعماء «الجنكر» من سكان ألمانيا الشرقية تختلط فيهم ملامح السلافيين والنيوتون، وهم أكبر الدعاة إلى السيادة الجرمانية على الأمم قاطبة».



ويتفق علماء الأجناس فيما يضيف الأستاذ العقاد على توزيع السلالات فى العنصر الواحد، كما يتفقون على ندرة النقاوة فى العنصر أو السلالة.



فالجنس الأبيض فى القارة الأوروبية وما جاورها، على سبيل المثال، ينضوى فى عنوان واحد، ولكنه ينقسم فى الواقع إلى السلالات «النوردية» و«الألبية» وسلالة البحر الأبيض المتوسط.



وسلالة البحر الأبيض تنقسم بدورها إلى ليبيين وأيبيريين وليجوريين نسبة إلى اسم جبال الألب ما بين البحر وسافونا العليا، وقد يضاف إليهم «البيلاسجيون Belasian» الذين ينعزلون فى بحر إيجة بقرب اليونان.



والجنس الأسود، على كونه من العناصر المتمزية بين الأجناس، فإنه يختلف فى بعض الصفات وإن تماثل فى اللون أو تقارب فيه.



فالقبائل السوداء فى استراليا تخالف القبائل الإفريقية السوداء فى الخصائص الوراثية، بل ويقع الخلاف فيما يقول فى بعض الملامح والأخلاق بين السود المتجاورين من أبناء القارة الإفريقية أو أبناء الإقليم الواحد.



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دلت الشواهد المتواترة، أن السلالات البشرية لا تبقى على وحدتها وانفرادها وتمايزها الكامل مع تعاقب الأجيال واختلاف مواضع الهجرة والانتقال، وانعقاد الأواصر بين الأجناس بالزواج وبغير الزواج، وإنما تتوزع وتتفرع هذه السلالات وينتشر التفريع والتوزيع فى خصائصها ومميزاتها، وذلك يقطع بفساد مزاعم الذين يحصرون مزايا البشر العليا فى سلالة واحدة معينة.



يضاف إلى ذلك، أن كثيرًا من المزايا التى توصف بها سلالة من السلالات، يمكن الرجوع بها أو ببعضها إلى عواملها المحلية والاجتماعية بما فى ذلك التزاوج وغيره بين الأجناس، بما يسفر عنه من ذرية يستحيل أن تنسب نقية إلى هذا الجنس أو ذاك.



زعم الزاعمون للسلالات الأوروبية بأنها انفردت بعدة مزايا تتميز بها عن سائر السلالات أو العناصر والأجناس.



(1) زعموا أن ملكة البحث والتفلسف المجرد الذى لا يرمى إلى منفعة قريبة، هو مقصور على هذه السلالات الأوروبية، دون الشعوب الشرقية التى اعتسفوا فى حقها أنها لا تحب المعرفة هذا الحب الخالص، ولا تتجرد للمباحث الفلسفية هذا التجرد، ويستدلون على ذلك بالفارق الظاهر بين ثقافة اليونان وثقافة المصريين.



وحقيقة الأمر أن اختلاف الثقافتين يرجع إلى ظروف محلية عارضة، ولا يرجع إلى اختلاف فى تكوين السلالات.



فالبحث عن أسرار الغيب وقوانين الوجود، يدخل فى سلطان الكهانات القوية، والتى ترسخ وتتوطد وتبسط يدها على العقود فى الدول العظيمة التى تقوم كمصر فى أودية الأنهار الكبيرة.



فإذا ما أصبحت المباحث الغيبية والمعارف التى تتناول أصول الوجود حقًّا للكهانة تحميه الدولة، فإن الحرية حينئذ لا تتسع للناس لخوض هذا المجال بما يثبتون أو ينكرون.



والمقيد فى دول الكهانات غير المفتوح فى غيبة الكهانة فى بعض الدول.



وقد كانت دول الشرق القديم دولاً لها كهانات قائمة قبل أن تظهر الفلسفة اليونانية بألوف السنين.



فامتد تفكير اليونان إلى محاريب الفلسفة التى كانت محرمة فى ظل الكهانات الشرقية لا يتخطاه عامة الناس.



يؤيد هذه الحقائق أن الكهانة القوية صنعت فى أوروبا حين توطدت فيها، مثل ما صنعته الكهانات فى الشرق القديم.



ولما امتد سلطان الكنيسة البابوية على الأمم الأوروبية ضرب الحجر على العقول، فأحجم الناس دهرًا طويلاً عن البحث المجرد، وإعمال الفكر فى حقائق الوجود.



رجائى عطية

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