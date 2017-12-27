news image سيـــاســة

بالبرلمان.. تفاصيل مناقشة تداعيات مذكرة الكونجرس لأوضاع الأقباط

خارجية النواب توصي بصياغة بيان للرد وإرساله إلى واشنطن الاستعلامات طالبت بعرض فعاليات اجتماع اليوم على الإعلام الأجنبي عابد يقترح توجه عدد من النواب المسيحيين إلى أمريكا  ياسمين فواز عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات

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news image رياضة

تأجيل قضية بطلان عضوية العتال إلى 3 يناير

على المصرى:  قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، حجز طعن مجلس إدارة نادى الزمالك، بخصوص بطلان عضوية هاني العتال للحكم يوم الأربعاء المقبل، 3 يناير، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى.  وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، بعدما طلب مرتضى منصور

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news image سيــارات

عز العرب تفتح باب الحجز على موديلات فولفو 2018

أحمد عوض أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل. وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليو

news image بورصة وشركات

أورنج مصر يحتل نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات الأربعاء

أسماء السيد احتل سهم "أورنج مصر" نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات جلسة اليوم اﻷربعاء ليتربع على رأس اﻷسهم الصاعدة بنسبة بلغت 10% ويصل عند 26.30 جنيه. يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر للشركة، وحتى 28 يناير 2018، ويتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال فترة تبدأ

نقل وملاحة

القابضة للمطارات تنفذ مشروعين للتأمين

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هاجر عمران 

كشفت وزارة الطيران المدنى فى بيان اليوم الأربعاء تحت عنوان "حصاد الوزارة فى عام" عن أن الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية ، تنفذ مشروعين فى إطار التأمين منها مشروع تركيب بوابات لمسح وتأمين وتعقيم السيارات.

وأكدت أن الشركة تعاقدت مع شركة ألمانية لشراء 4 بوابات كبيرة لمسح وتعقيم وتأمين السيارات والكشف عن المفرقعات بمداخل مطار القاهرة الجوي وأماكن انتظار السيارات بمبنى الركاب 2 بتكلفة 20 مليون يورو.

ومن المقرر تركيب الأجهزة الأربعة بواقع جهاز للسيارات الملاكي بمدخل طريق العروبة، وجهازين بمدخل الأوتوستراد أحدهما للملاكي والأخر للنقل، وجهاز متحرك للسيارات الكبيرة سيتم تركيبه بجانب مبنى الركاب رقم 2 لتأمين السيارات المتجهة إليه، كما تم التعاقد مع شركة بتروجيت للتجهيز وتركيب البوابات فور وصولها خلال 3 أشهر بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضحت أن المشروع الثانى هو تركيب عدد من الكاميرات الرادارية  في إطار منظومة الكاميرات الرادارية المتكاملة لرصد أجسام داخل أرض المهبط او خارجه، وقد تم تركيب الجزء الأول من تلك الرادارات في مطار الغردقة الدولي بقيمة 43 مليون جنيه، وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين أسوار مطار شرم الشيخ بقيمة 45 مليون جنيه.

و تم الانتهاء من تجديد نظام الاقتراب الراداري وحاسبات نظام الاقتراب والاتصالات بمطاري الغردقة وطابا بقيمة تعريفية مليون جنيه.

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