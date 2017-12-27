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عناية تسدد 170 مليون جنيه تعويضات في 10 شهور

مروة عبد النبى : سددت شركة "عناية" – مصر  للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم . وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية  أن شركته تقوم بسداد 17 مليون ج

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news image سيـــاســة

برلماني: أزمة المراكب النيلية بالأقصر وأسوان تهديد للسياحة

ياسمين فواز تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر.  وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أما

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السيسي و بن سلمان يبحثان المستجدات الإقليمية

تلقى  الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

news image اقتصاد وأسواق

بروتوكول بين البنك الأهلي والزراعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية

محمد سالم         وقع يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتورة، مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو ادرار الالبان والذي من شأنه المس

استثمار

سفارة فيتنام تنظم زيارات متبادلة لشركات زراعية وصناعية فى 2018

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المال ـ خاص

توقع  «هوانج لونج» سفير فيتنام لدى القاهرة تنظيم زيارات متبادلة مع القاهرة فى عدد من  المجالات،  مثل الزراعة والصناعة  فى 2018، مضيفاً أنه من المقرر العمل،  أيضاً مع الحكومة لتشجيع الاستثمار المشترك فى المناطق الحرة.

وأكد - فى تصريحات لـ«المال» - أهمية استمرار انعقاد ورش العمل والندوات المشتركة مع الحكومة كوسيلة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ جميع مذكرات التفاهم المنعقدة بين الطرفين ، مشيراً إلى أن السفارة تعمل مع وزارة التعاون الدولى لخلق آلية لتفعيل تنفيذ مذكرات التفاهم التى وقعها رئيسى  البلدين  فى  سبتمبر الماضى.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى،  العاصمة الفيتنامية هانوى سبتمبر الماضى، ووقع مع نظيره الفيتنامى تران داى كوانغ على 8  مذكرات تفاهم حول إنشاء لجنة فرعية للتعاون الثنائى فى مجالات التجارة والصناعة، بجانب مذكرات فى قطاعات الملاحة التجارية والسياحة والثقافة والاستزراع السمكى، وإدارة وإنشاء الموانئ وتشجيع الاستثمار والتعاون بين هيئتى الإذاعة فى البلدين.

كان السفير قد أكد - فى تصريحات سابقة - على أهمية تسهيل اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال لأن المستثمرين الفيتناميين ليس لديهم معلومات كافية عن  السوق المصرية، ولذا فإن مسئولية السفارة هو الترويج لفرص التعاون المشتركة بين الدولتين فى الفترة المقبلة.

وكانت  نيفريت زكريا، باحث اقتصادى فى قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، - قد قالت فى مؤتمر سابق نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، عن العلاقات المصرية الفتنامية - إن الوزارة ستنظم اجتماعاً موسعاً فى العام المقبل مع السفارة الفيتنامية لمتابعة كيفية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين،  بحضور مسئولين من عدد من الوزارات وجمعية رجال الأعمال.

وقدرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد الشركات الفيتنامية المستثمرة فى مصر بـ 11 حتى نهاية 2015 باستثمارات إجمالية 280 ألف دولار، وتتركز غالبية الشركات الفيتنامية فى القطاعات الخدمية بواقع 7 شركات، وشركتين فى القطاع الصناعى، واثنتين سياحيتين.
السيسي
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