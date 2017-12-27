النواب يوافق على اتفاق ألمانى لدعم الإصلاح بقيمة 225 مليون يورو

الوزيرة: التشريعات تساهم فى تهيئة المناخ الاستثماري



أحمد عاشور



وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 225 مليون يورو، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.



قالت سحر نصر، إن البرلمان وافق الفترة الماضية على إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التى من شأنها تعزيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصرى، آخرها موافقتهم منذ أيام على تعديلات قانون الشركات.



أكدت أن الوزارة الحريصة على ضخ استثمارات أكثر خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مع الحرص على مشاركة القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات.



أكدت الوزيرة، أنها تعطى أولوية للاتفاقات الخاصة بالمنح والتمويلات، نظرا لدورها فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.



تابعت أنه خلال أيام من المقرر أن نناقش قانون سوق رأس المال وقوانين اخرى لدعم الاستثمار. موضحة أن هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا المؤشر الاول هو وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى 1150 مستثمرًا جديدًا فى 2017، بنسبة زيادة %26، مقارنة بالعام السابق والمؤشر الثانى وصول مستوى التداول إلى 292 مليار جنيه، أعلى مستوى تداول منذ 2009 الأمر الذى يعكس المستثمرين فى السوق المصرية، ويشير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادى تحقق أهدافها.



ذكرت الوزيرة أن من أهم المحاور التى ساعدت فى عملية الإصلاح الاقتصادى القرار الجمهورى بشأن البورصة، طالب فيه الحكومة بالشفافية وحماية المستثمرين الصغار.