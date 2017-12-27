news image تأميـــن

عناية تسدد 170 مليون جنيه تعويضات في 10 شهور

مروة عبد النبى : سددت شركة "عناية" – مصر  للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم . وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية  أن شركته تقوم بسداد 17 مليون ج

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news image سيـــاســة

برلماني: أزمة المراكب النيلية بالأقصر وأسوان تهديد للسياحة

ياسمين فواز تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر.  وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أما

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news image سيـــاســة

السيسي و بن سلمان يبحثان المستجدات الإقليمية

تلقى  الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

news image اقتصاد وأسواق

بروتوكول بين البنك الأهلي والزراعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية

محمد سالم         وقع يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتورة، مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو ادرار الالبان والذي من شأنه المس

استثمار

النواب يوافق على اتفاق ألمانى لدعم الإصلاح بقيمة 225 مليون يورو

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الوزيرة: التشريعات تساهم فى تهيئة المناخ الاستثماري

أحمد عاشور

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 225 مليون يورو، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

قالت سحر نصر، إن البرلمان وافق الفترة الماضية على إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التى من شأنها تعزيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصرى، آخرها موافقتهم منذ أيام على تعديلات قانون الشركات.

أكدت أن الوزارة الحريصة على ضخ استثمارات أكثر خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مع الحرص على مشاركة القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات.

أكدت الوزيرة، أنها تعطى أولوية للاتفاقات الخاصة بالمنح والتمويلات، نظرا لدورها فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.

تابعت أنه خلال أيام من المقرر أن نناقش قانون سوق رأس المال وقوانين اخرى لدعم الاستثمار. موضحة أن هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا المؤشر الاول هو وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى 1150 مستثمرًا جديدًا فى 2017، بنسبة زيادة %26، مقارنة بالعام السابق والمؤشر الثانى وصول مستوى التداول إلى 292 مليار جنيه، أعلى مستوى تداول منذ 2009 الأمر الذى يعكس المستثمرين فى السوق المصرية، ويشير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادى تحقق أهدافها.

ذكرت الوزيرة أن من أهم المحاور التى ساعدت فى عملية الإصلاح الاقتصادى القرار الجمهورى بشأن البورصة، طالب فيه الحكومة بالشفافية وحماية المستثمرين الصغار.
ألمانيا مجلس النواب
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