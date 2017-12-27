النواب يوافق على اتفاق ألمانى لدعم الإصلاح بقيمة 225 مليون يورو

مروة عبد النبى :
سددت شركة "عناية" – مصر للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم .
وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية أن شركته تقوم بسداد 17 مليون ج
ياسمين فواز
تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر.
وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أما
تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
محمد سالم
وقع يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتورة، مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو ادرار الالبان والذي من شأنه المس