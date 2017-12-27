مصر للطيران في 2017.. تواجد بارز في 35 حدثا

هاجر عمران



أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران اليوم الأربعاء، تحت عنوان " حصاد الوزارة فى عام" تنفيذ الشركة نحو 35 برنامجا فى مجال المسئولية الاجتماعية للشركة خلال عام 2017 ، منها الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم تحت رعاية رئيس الجمهورية بشرم الشيخ و الناقل الرسمي لمؤتمر ملتقي الأديان السماوية بسانت كاترين تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وشاركت مصرللطيران بجناح متميز لخدمة ضيوف مؤتمر مصر و السياحة العلاجية بمدينة شرم والذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية إلى جانب تنظيم رحلة العمر لأوائل طلبة الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية إلى كل من بكين وبرلين.



قامت الشركة بتقديم تذاكر مجانيه لأكبر الحجاج سناً وتزامنًا مع مرور ٨٥ عامًا على إنشائها فقد حصلت كلا من الحاجة حميدة عبد المجيد أبو العنين والحاجة وفدية يوسف البالغين من العمر ٨٥ عاماً تذكرتين مجانيتين.



وشاركت فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال ٤٨، ونظمت ندوة بعنوان "مصرللطيران ودورها في دعم السياحة المصرية وتأهيل الشباب" وإقامة ورش للأطفال ، ونجحت مصر للطيران للشحن الجوى فى نقل حالة مرضية يصل وزنها 500 كجم للعلاج بالهند على متن رحلة خاصة من مطار برج العرب إلى مومباي مباشرة.



وساعدت الشركة راكبة تشادية في الولادة وأهدت الشركة الطفلة تذكرة مجانية، و كانت الشركة هى الناقل الرسمي لحملة السياحة العلاجية "عالم خالى من فيروس سي" والتي تستهدف وضع مصرعلي خريطة السياحة العلاجية عالميا بمشاركة النجم العالمي ميسي.



وكانت مصرللطيران هى الناقل الرسمي لإحتفال كل من السفارة الفرنسية والسعودية بالقاهرة بالعيد القومي للدولتين وكذلك شاركت في الإحتفال بالعيد القومي لبلجيكا ، و كانت الناقل الرسمي لمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول 2017 في دورته الأولى تحت رعاية رئيس الجمهورية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة.



واستضافت وفد سويسري ضم أهم وكلاء وإعلاميى السياحة بجنيف، خلال جولته التعريفية في مدينتي الأقصر وأسوان، ووفد إعلامي يوناني بمقر الشركة بالقاهرة.



ونظمت مصرللطيران جولة تعريفية لوفد سياحي واعلامي بلجيكي خلال زيارته للأقصر وأسوان بالتعاون مع مكتب بروكسل تشجيعا للسياحة ، وكانت هى الناقل الرسمى لمهرجان الموسيقى الدولى والذى اقام بسوما باى بمدينة الغردقة فى لدعم وتنشيط السياحة، وقد شاركت ثلاثة فرق عالمية فى المهرجان وهم Gipsy Kings, Dire Straits و Freestay.



وكانت مصرللطيران هى الناقل الرسمي لزيارة ملكة جمال الكون قادمة علي رحلة نيويورك إلي القاهرة لتنشيط السياحة ، كما نقلت بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلي تونس والمغرب في بطولة دوري أبطال إفريقيا



وشاركت مصر للطيران فى الاحتفال بيوم افريقيا africa day 2017 و الذى اقيم فى العاصمة التايلاندية بانجكوك بمناسبة مرور 85 عام على تاسيس مصرللطيران و باعتبارها اول شركة طيران افريقية.



وكانت مصر للطيران الناقل الرسمى لحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت فى المملكة المغربية بمناسبة الذكرى الستين لنشأة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، إلى جانب كونها الناقل الرسمي للمشاركين في المعرض البحرينى المصرى الأول المقام بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة المنامة لدعم الصادرات المصرية.



وشاركت فى مهرجان الجنادرية ٣١ بالمملكة العربية السعودية، و قامت مصر للطيران بتقديم وجبات إفطار مجانية خلال شهر رمضان للهيئة المصرية لقري الاطفال sos ، ونظمت زيارة أطفال مستشفى القصر العيني بالتعاون مع شركة بوينج العالمية خلال شهر رمضان.



وشاركت مصرللطيران الأطفال المسافرين مع ذويهم من مطار القاهرة الفرحة بعيد الأضحي المبارك وقدمت لهم هدايا تذكارية



وكانت مصرللطيران الناقل الرسمي لإحتفال السفارة الفرنسية بالقاهرة بالعيد القومي لدولة فرنسا، كما أعلنت عن رعاية بطل العالم للاسكواش تحت سن 13 سنة عبدالله عمرو بحيث تكون مصر للطيران الناقل الرسمي له في كافة البطولات التي يشارك فيها.



وكانت مصرللطيران الناقل الرسمي لمؤتمر المدير المحترف في التسويق الرياضي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في مصر لخلق كوادر رياضية جديدة إلى جانب المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لإتحاد البورصات الإفريقية ASEC في الفترة من 19 الي 21 نوفمبر تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار وعدد من السادة الوزراء الأفارقة .



وكانت الناقل الرسمي للاحتفالية المقامة بالمتحف المصري تحت عنوان Night at the Museum ، إلى جانب الناقل الرسمي للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن تحت رعاية رئيس الجمهورية بمشاركة 110 دولة، إلى جانب حفل مؤسسة "Telemed" الأمريكية لصالح مستشفى أطفال أبو الريش.



وقدمت مصرللطيران تسهيلات السفر للطفلة فريدة المصابة بحالة نادرة في ضمور العضلات



مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة كاس العالم للبلياردو رقم 15 في الجونة ، وكانت مصرللطيران الناقل الرسمي لمؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ بمشاركة 94 دولة .



شاركت مصر للطيران في المؤتمر الخامس حول حفظ التراث وادارة الموقع الأثرية والذي اقيم بمدينة اسوان والذي نظمته جامعة حلوان بالاشتراك مع جامعة هامبورج الالمانية وجامعة أسوان،



وكانت مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى الأفريقي الكوميسا 2017 لتعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمار بين مصر ودول القارة السمراء

