الآثار ترصد 40 مليون جنيه لتطوير متحفى طنطا وكفر الشيخ

دعاء محمود



قال المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن الوزارة تعتزم افتتاح 5 مشروعات أثرية ومتحفية، بتكلفة 442 مليون جنيه، خلال العام المقبل 2018، والبدء فى تطوير متحفى طنطا وكفر الشيخ بتكلفة 40 مليون جنيه.



وأضاف أبو العلا، لـ«المال»، أن الـ5 مشروعات تتضمن افتتاح متحف تل بسطة بالشرقية بتكلفة 3 ملايين جنيه، بعد الانتهاء من تأهيل المتحف بأحدث الأساليب العلمية، موضحًا أنه جارٍ تطوير المنظومة التأمينية، وأعمال الإضاءة التى تتناسب مع سيناريو العرض المتحفى.



وتابع أن المشروعات الأخرى تشمل افتتاح متحف سوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه، وافتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا، مشيرًا إلى اعتزام الوزارة أيضًا افتتاح منطقة أبيدوس بسوهاج، بعد تطويرها بتكلفة تقدر بـ30 مليون جنيه.



ومنطقة أبيدوس معبد أثرى، ويشرف المعبد على منطقة تاريخية تسمى "قرية العرَّابة المدفونة"، وتُعتبر أبيدوس واحدة من أهم المناطق الأثرية بمصر والعالم؛ نظرًا لمركزها الدينى، والتاريخى فى عصور مصر القديمة، فهى تحتوى على مقابر ملوك مصر الأوائل، فى عهد الأسرتين الأولى والثانية، وبها آثار من الأسرة الـ19.



يُذكر أن متحف سوهاج يقام على مساحة 8700 متر مربع، ويتكون من طابقين، وميزانين، وبدروم، وعدة قاعات عرض رئيسية، وقاعة لكبار الزوار، وبهو لعرض الحِرف اليدوية، التى تشتهر بها المحافظة، وحديقة تضم كافيتريا ومنافذ لبيع الكتب والنماذج الأثرية ومسرح صغير مكشوف.



ولفت أبو العلا إلى أن المشروع الخامس المقرر افتتاحه، خلال النصف الأول من العام المقبل، هو تطوير هضبة الهرم الأثرية، والتى تُقدر تكلفته بـ349 مليون جنيه؛ بهدف تطوير منطقة التريض، وخدماتها، ونادى أبو الهول، وخط السير.



كان مجلس الوزراء قد وافق، فى أبريل الماضى، على تقديم دعم مالى لوزارة الآثار، بقيمة مليار و72 مليون جنيه؛ بهدف الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بمنطقة هضبة الأهرامات، واستراحة الملك فاروق، وقصر البارون، وقصر الكسان، وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى، والمتحف اليونانى الرومانى.



وبدأ مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، لكن التعثرات المالية لوزارة الآثار، على مدى الأعوام الماضية، أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى.



فى سياق متصل أشار رئيس القطاع إلى أنه من المقرر البدء فى تطوير متحفى طنطا وكفر الشيخ خلال العام المقبل بعد توقيع عقود التطوير مع المحافظات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يصرف محافظ كفر الشيخ 30 مليون جنيه لتطوير المتحف، و10 ملايين جنيه من محافظ الغربية لتطوير متحف طنطا.