ميناء دمياط يشهد وصول ومغادرة 18 سفينة بضائع وحاويات

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة .





وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2471، وفي الحادية عشر القطار رقم 2458، وفي السادسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2474، بحمولة إجمالية 3851 طن قمح، في حين غادر 151 سيارة نقل بحمولة 7090 طن قمح .

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 95148 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53994 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 15500 طن يوريا و 2120 طن ملح و 400 طن رمل .



