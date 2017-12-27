news image سيـــاســة

بالبرلمان.. تفاصيل مناقشة تداعيات مذكرة الكونجرس لأوضاع الأقباط

خارجية النواب توصي بصياغة بيان للرد وإرساله إلى واشنطن الاستعلامات طالبت بعرض فعاليات اجتماع اليوم على الإعلام الأجنبي عابد يقترح توجه عدد من النواب المسيحيين إلى أمريكا  ياسمين فواز عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات

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news image رياضة

تأجيل قضية بطلان عضوية العتال إلى 3 يناير

على المصرى:  قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، حجز طعن مجلس إدارة نادى الزمالك، بخصوص بطلان عضوية هاني العتال للحكم يوم الأربعاء المقبل، 3 يناير، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى.  وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، بعدما طلب مرتضى منصور

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news image سيــارات

عز العرب تفتح باب الحجز على موديلات فولفو 2018

أحمد عوض أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل. وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليو

news image بورصة وشركات

أورنج مصر يحتل نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات الأربعاء

أسماء السيد احتل سهم "أورنج مصر" نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات جلسة اليوم اﻷربعاء ليتربع على رأس اﻷسهم الصاعدة بنسبة بلغت 10% ويصل عند 26.30 جنيه. يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر للشركة، وحتى 28 يناير 2018، ويتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال فترة تبدأ

نقل وملاحة

2017..مصر للطيران في 14 معرضا ومؤتمرا دوليا

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هاجر عمران :

أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران اليوم الأربعاء، تحت عنوان "حصاد الوزارة فى عام"  مشاركة مصر للطيران فى نحو 14 معرضا و مؤتمرا دوليا فى عام 2017 .

وأوضحت البيانات أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي التابعة شاركت في الدورة ال١١ للمؤتمر العالمي للشحن والذي أقيم بتنظيم ورعاية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأضافت أن مصر للطيران والمكتب السياحي المصري قد شاركا فى معرض السياحة والسفر الدولي المقام بمدينة بكين خلال دورته الثالثة عشر إلى جانب المشاركة في فاعليات معرضVakantiebeurs 2017 الدولي للسياحة والسفر في دورته الخمسين في مدينة اوترخت الهولندية.

وأشارت إلى المشاركة في معرض "بورصة برلين للسياحة 2017" تحت شعار "الخبرة والخبراء" من خلال جناح مصري متميز أقيم بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة  إلى جانب ملتقى سوق السفر العربي"ATM"  بدبي في دورته الـ24 .


وشاركت مصر للطيران في معرض الطيران 2017 "Envol Exhibition " في مطار جنيف بعنوان "يوم السياحة والطيران" ، وكانت الشركة هى الناقل الرسمي للمؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بافريقيا والشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية منظمة الإيكاو

وشاركت مصر للطيران في معرض فيلوكسينيا Philoxenia”" الدولي للسياحة والسفر باليونان إلى جانب معرض " World Travel Market - WTM" بلندن فضلا عن الاجتماع الدولي لمكافحة تهريب كافة أشكال الحياة البرية عبر النقل الجوي بلندن.

واستطاعت أكاديمية مصرللطيران للتدريب المشاركة فى  معرض إفريقيا لمستلزمات الطيران 2017 فى دولة تونس، و شاركت مصرللطيران في معرض الطيران الدولي DUBAI AIRSHOW 2017
وشارك مركز تدريب مصر للطيران فى الملتقيات التوظيفية كعارض بالجامعات والمعاهد، و كانت مصرللطيران هى الناقل الرسمي للمشاركين بمعرض ومهرجان التّذوق والطهي العالمي  cuisineبالقاهرة.

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