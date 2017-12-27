news image سيـــاســة

بالبرلمان.. تفاصيل مناقشة تداعيات مذكرة الكونجرس لأوضاع الأقباط

خارجية النواب توصي بصياغة بيان للرد وإرساله إلى واشنطن الاستعلامات طالبت بعرض فعاليات اجتماع اليوم على الإعلام الأجنبي عابد يقترح توجه عدد من النواب المسيحيين إلى أمريكا  ياسمين فواز عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات

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news image رياضة

تأجيل قضية بطلان عضوية العتال إلى 3 يناير

على المصرى:  قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، حجز طعن مجلس إدارة نادى الزمالك، بخصوص بطلان عضوية هاني العتال للحكم يوم الأربعاء المقبل، 3 يناير، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى.  وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، بعدما طلب مرتضى منصور

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news image سيــارات

عز العرب تفتح باب الحجز على موديلات فولفو 2018

أحمد عوض أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل. وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليو

news image بورصة وشركات

أورنج مصر يحتل نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات الأربعاء

أسماء السيد احتل سهم "أورنج مصر" نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات جلسة اليوم اﻷربعاء ليتربع على رأس اﻷسهم الصاعدة بنسبة بلغت 10% ويصل عند 26.30 جنيه. يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر للشركة، وحتى 28 يناير 2018، ويتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال فترة تبدأ

نقل وملاحة

مصر للطيران وقعت 13 مذكرة تفاهم وبروتوكولات خلال عام

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هاجر عمران :

أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران اليوم الأربعاء، تحت عنوان " حصاد الوزارة فى عام" توقيع مصر للطيران نحو 13 مذكرة تفاهم و بروتوكولات خلال عام 2017 منها اتفاقية المشاركة بالرمز مع كل من Aegean Airlines اليونانية والخطوط الأثيوبية و شركة طيران الاتحاد والخطوط الجوية الكينية والخطوط الملكية المغربية و شركةLOT البولندية .

وأضافت أنه تم تجديد عقد الشراكة مع شركة مصرللطيران للخدمات الجوية وشركة LSG lufthansa Service Europa & Afrika فى مجال تموين الطائرات.

ووقعت مصر للطيران للشحن الجوي اتفاقية تعاون جديدة مع شركة va-Q-tec الألمانية في مجال الحاويات المبردة والمتخصصة فى نقل الشحنات الدوائية والصيدلية جوا ضمن فاعليات معرض Air Cargo Europe الذي أقيم بمدينة ميونيخ الألمانية .

وشاركت مصرللطيران في توقيع مذكرتين تفاهم بين مصر وتوجو فى مجالات التدريب والجودة والسلامة الجوية والأمن للاستفادة من خبرات مصر في صناعة النقل الجوي ووقعت مصرللطيران للخطوط الجوية ممثلة في قطاع الكرنك للسياحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لدعم الأنشطة السياحية المصرية على المستويين المحلى والدولى.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الخطوط الجوية و فندق ماريوت بموجبه يتم تقديم عدد من المقاعد المتحركة مهداه من إدراة الفندق لإدارة العلاقات العامة بالشركة لخدمة العملاء من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

و وقعت شركة مصر الطيران للخطوط الجوية ممثلة في قطاع الكرنك للسياحة بروتوكول تعاون مع شركة 'إنبي للبترول" فى مجالات متعددة لتقديم خدمات عديدة للعاملين بشركة انبي في سابقة هي الأولى من نوعها للتعاون بين الجانبين.

 وتم توقيع اتفاقية شراكة مع تحالف ستار العالمي و  مركز “Plug and Play" للتقنية المعلوماتية إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة Air China والمطار الدولي بالعاصمة بكين (BCIA).


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