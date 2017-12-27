خلال أيام..تركيب بوابات الكشف عن المفرقعات بمطار القاهرة

عز العرب تفتح باب الحجز على موديلات فولفو 2018

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 05:31 م

أحمد عوض أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل. وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليو