البورصات العربية.. هبوط 5 أسواق بقيادة الدوحة ومكاسب لمصر

news image سيـــاســة

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

2 جنيه انخفاضًا بالذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها للجرام

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس. وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

اعتقال 200 متظاهر في طهران

متابعات أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب  ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".  وأشار&

news image سيـــاســة

أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء

متابعات قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق

أسواق عربية

البورصات العربية.. هبوط 5 أسواق بقيادة الدوحة ومكاسب لمصر

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خالد بدر الدين

ارتفعت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة مصر والسعودية وسط تداولات منخفضة جدا في فترة عطلات نهاية العام، بينما هبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها الدوحة ودبى بنسب متواضعة.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب حوالى 0.5% ليتقدم إلى 14923 نقطة مع صعود سعر سهم شركة جي.بي أوتو 3.4% في أكبر حجم تداول منذ أسبوع.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4% ليزداد إلى 7178 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 7.8% ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2014، وكان الأكثر تداولا في البورصة وزادت أيضا أسعار أسهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات 8.9% وشركة السعودية للصادرات الصناعية 4.9%.

وكسب مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.4% ليصل إلى 6369 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.8% لينزل إلى 8501 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك قطر الأول 1.9% وكان الأكثر تداولا في السوق.

وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.7% ليصل  إلى 3332 نقطة مع تراجع سعرى سهمي المصرف الخليجي التجاري ومصرف السلام البحرينيين المدرجين في الإمارة  بعد تعاملات مكثفة عليهما بغرض المضاربة في الجلسات القليلة الماضية.

وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.4% ليهبط إلى 4320 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6 % ليرتد إلى 1285 نقطة فى حين هبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند 5007 نقطة.
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