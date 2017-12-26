البورصات العربية.. هبوط 5 أسواق بقيادة الدوحة ومكاسب لمصر

خالد بدر الدين



ارتفعت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة مصر والسعودية وسط تداولات منخفضة جدا في فترة عطلات نهاية العام، بينما هبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها الدوحة ودبى بنسب متواضعة.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب حوالى 0.5% ليتقدم إلى 14923 نقطة مع صعود سعر سهم شركة جي.بي أوتو 3.4% في أكبر حجم تداول منذ أسبوع.



وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4% ليزداد إلى 7178 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 7.8% ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2014، وكان الأكثر تداولا في البورصة وزادت أيضا أسعار أسهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات 8.9% وشركة السعودية للصادرات الصناعية 4.9%.



وكسب مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.4% ليصل إلى 6369 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.8% لينزل إلى 8501 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك قطر الأول 1.9% وكان الأكثر تداولا في السوق.



وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.7% ليصل إلى 3332 نقطة مع تراجع سعرى سهمي المصرف الخليجي التجاري ومصرف السلام البحرينيين المدرجين في الإمارة بعد تعاملات مكثفة عليهما بغرض المضاربة في الجلسات القليلة الماضية.



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.4% ليهبط إلى 4320 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6 % ليرتد إلى 1285 نقطة فى حين هبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند 5007 نقطة.