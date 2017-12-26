news image اقتصاد وأسواق

تركيا تخصص 26 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

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بدور إبراهيم :   واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهم المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية ودور العبادة ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية . حيث واصلت قوات حما

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إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان

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أرباح البنوك التركية تقفز 29%

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سيــارات

تعرف علي تكاليف صيانات سانج يونج تيفولي الدورية

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المال- خاص

تبلغ أسعار الصيانات الدورية لطراز سانج يونج تيفولي "شاملة الضريبية والمصنعية، ما بين 1199 و 5305 جنيهًا، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلو متر؛ وفقًا لأسعار الصيانات الدورية الصادرة عن وكيلها  شركة عربيات.

وتقدر أسعار صيانات سانج يونج "تيفولي" الـ 10 آلاف كيلومتر نحو 1199 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتبلغ أسعار صيانة الـ20 ألف كيلومتر إلى 1850 جنيهًا؛ لتشمل تغيير فلتر الزيت وزيت المحرك وفلتر التكييف وفلتر الهواء،والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات.

وتصل تكاليف صيانات الـ30و90 ألف كيلومتر إلي 1375 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتبلغ تكاليف صيانة الـ40 ألف كيلو متر نحو 2850 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر البنزين وفلتر الهواء وزيت الفرامل وفلتر التكييف وزيت التبريد، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي العفشة وتربيطها، وضبط ضغط الإطارات

وتبلغ أسعار الصيانات الدورية الـ50 ألف كيلو متر نحو 3185 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وسير المجموعة والبوجيهات، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتقدر أسعار صيانة الـ60 ألف كيلومتر بـ 1995 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتصل أسعار صيانة الـ 70 ألف كيلو متر إلي 1230 جنيهًا، تتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر الزيت.

وتبلغ أسعار صيانات  الـ80 ألف كيلومتر 5305 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر التكييف وزيت الفتيس وفلتر البنزين، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتصل تكاليف صيانة الـ100 ألف كيلومتر إلى 3850 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر الزيت وفلتر البنزين و فلتر الهواء وفلتر الهواء وفلتر التكييف وسيور المحرك والبوجيهات، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات.

ويوضح الجدول التالي، تكاليف الصيانات الدورية لطراز سانج يونج تيفولي:

المسافات / بالآف كيلومتر

تكاليف الصيانة

10

1199

20

1850

30

1375

40

2850

50

3185

60

1995

70

1230

80

5305

90

1375

100

3805

إعداد - المال                  القيمة: بالجنيه

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