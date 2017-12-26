منصور ونيسان ترفعان أسعار السيارة بيك-أب خلال ديسمبر

أرباح البنوك التركية تقفز 29%

الجمعة 29 ديسمبر 2017 07:16 م

رويترز قالت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا، اليوم، إن صافي ربح البنوك في البلاد، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفع 29%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وأظهرت البيانات أن البنوك التركية، وتشمل بنوك إيش وجارانتي وأك، حققت صافي ربح مجمع بقيمة 45.2 مليار ليرة (11.97 مليار