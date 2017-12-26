news image اقتصاد وأسواق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق المال - خاص    أكد الدكتور أحمد عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع أنفاق قناة السويس يعكس إلتزام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى سيناء وهو ما يشجع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تعمير سيناء. وأضاف عبد

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news image رياضة

هاري كين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخطيه محمد صلاح

أحمد صبرى تصدّر هاشتاج #هارى كين المركز الأول فى الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، إضافة إلى تصدر #hary_kane الترند العالمي بـ80 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة، كما حصل الهاشتاج على تفاعل كبير على موقع فيسبوك. وخطف النجم هارى كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، صدارة قائمة هدّافى الد

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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image نقل وملاحة

المترو تكشف حقيقة عودة مبارك لمحطة الشهداء

المال ـ خاص نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغير اسم محطة الشهداء إلى حسنى مبارك. وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المجهولين  قام بوضع استيكرات باللوحات الإرشادية لأسماء المحطات بمحطة مترو السادات بالدور الأوسط وقام بتغطية اسم "الشهداء"،  وقام بتصويرها ونشرها بصفحات التواصل بغرض

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تعرف على التقليد اﻹنجليزي العريق البوكسينج داي

علي المصري رغم أنها تزيد من ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال مباريات "البوكسينج داي" تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها. وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن

اتصالات وتكنولوجيا

2 مليون عميل ينضمون للشبكة الرابعة we

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المال – خاص 

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات في تصريحات لـ " المال " عن وصول عدد عملاء شبكتها الرابعة للمحمول " we " منذ إطلاق الخدمة فى سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى مليونى عميل. 

وكان المهندس أحمد البحيرى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة ، قدر فى تصريحات سابقة خلال نوفمبر الماضى ، أعداد مشتركى we بنحو 1.7 مليون عميل. 

وأوضح أن الشركة تدرس التوسع كمشغل اقليمى خلال العام المقبل فى الاسواق المجاورة مثل ليبيا وسوريا .
 
وتقدر حجم استثمارات الشركة حتى نهاية العام الجارى بـ 6.9 مليار جنيه ، تم توظيفها فى مجالات تشغيل المحمول وتحديث البنية التحتية للقطاع ورفع كفاءة الشبكة الأرضية المتهالكة لاسيما وان اخر تطوير نفذته المصرية كان فى عام 2002
 
 
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