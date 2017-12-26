news image اقتصاد وأسواق

الآثار: ملكة جمال اليونان ومصر تزورا الأهرامات

دعاء محمود: أنهت ملكة جمال اليونان "ماريا بسيلو"، مساء الاغنين، زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة بصحبة ملكة جمال مصر"فرح شعبان".  وكان قد استقبلهما أشرف محيي مدير عام المنطقة، حيث اصطحبهما في جولة إلى داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول.  وأوضح محيي أن الملكتين حرصتا عل

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news image ثقافة وفنون

اتحاد الناشرين يكشف سر تخفيض الزيادة في حجز معرض الكتاب

علي راشد: يغلق باب الحجز للناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 المقرر انعقادها في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير، يوم الخميس المقبل. ومن جهته، لفت الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى أن 90% تقريبا من الناشرين المصريين حجزوا أماكنهم بالمعرض، وأكد أن جميع لجان الم

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6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image عقـــارات

ننشر تقرير إسكان النواب بشأن مدينة العلمين

 - اللجنة توصي بإدارة جديدة بأسلوب لا مركزي في كافة الأنشطة وتوفير وسائل نقل مختلفة مستدامة  ياسمين فواز: حصلت "المال" على نسخة من تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن زيارتها الميدانية الأخيرة لمدينة العلمين  في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض التقرير  في الجلسة العامة

news image ثقافة وفنون

2017 الأصعب في سوق النشر

- عادل المصري: إغلاق أسواق عربية أثر على سوق النشر المصري - محمد البعلي: تحديات كبيرة واجهت النشر في 2017 بعد التعويم - سعيد عبد المنعم: الجميع أفسد لعبة النشر - عبد الستار النخيلي: العديد من الناشرين خفضوا إصداراتهم  علي راشد: أيام قليلة وتنطوي صفحة 2017 ومعها العديد من الأزمات التي

الإسكندرية

غلق مطعم ومخزن أغذية وأتيليه شرق الإسكندرية

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مها يونس

نفذ حي شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم، أربعة قرارات غلق وتشميع نفذتها، حيث تم شن حملة مكبرة لغلق المحال المخالفة وغير المرخصة، وتم خلالها غلق كافيه ومطعم سوبريم 267 طريق الجيش منطقة ستانلى، وغلق مخزن أغذية تابع لمطعم السلطان أيوب الكائن 362 طريق الجيش منطقة جليم، وغلق صالة رواد تابع لمطعم السلطان أيوب 362 طريق الجيش منطقة جليم.

كما تم غلق أتيليه زينب خلوصى الكائن 31 شارع محمد الإقبال بمنطقة لوران، وذلك بتواجد إدارة رخص المحال ولجنة الغلق وبمصاحبة قوة شرطة قسم رمل أول، وتم تشميع المحلات بالشمع الأحمر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها من حيث غلق وتشميع تلك المحال التى تعمل دون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.
الإسكندرية
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