رحيل جورج لى عن هواوى مصر بعد انتهاء مدته

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق
المال - خاص
أكد الدكتور أحمد عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع أنفاق قناة السويس يعكس إلتزام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى سيناء وهو ما يشجع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تعمير سيناء.
وأضاف عبد
أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج #هارى كين المركز الأول فى الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، إضافة إلى تصدر #hary_kane الترند العالمي بـ80 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة، كما حصل الهاشتاج على تفاعل كبير على موقع فيسبوك.
وخطف النجم هارى كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، صدارة قائمة هدّافى الد
المال ـ خاص
نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغير اسم محطة الشهداء إلى حسنى مبارك.
وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المجهولين قام بوضع استيكرات باللوحات الإرشادية لأسماء المحطات بمحطة مترو السادات بالدور الأوسط وقام بتغطية اسم "الشهداء"، وقام بتصويرها ونشرها بصفحات التواصل بغرض
علي المصري
رغم أنها تزيد من ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال مباريات "البوكسينج داي" تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها.
وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن