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اتصالات وتكنولوجيا

شركة HMD العالمية تحتفل بمرور عام على احتضان هواتف نوكيا

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المال – خاص

تحتفل شركة HMD العالمية، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا، بمرور عامها الأول على احتضان هواتف نوكيا الرائدة، وتمكنت الشركة على مدى 12 شهراً من انطلاقتها من تحقيق 12 إنجازاً شملت إطلاق 11 هاتفاً جديداً بمواصفات متميزة وعقد شراكات دولية مع أبرز الأسماء فى الصناعة من ZEISS. وطوال هذه الفترة الحافلة بالأحداث الشيقة، كانت الشركة مدفوعة بوتيرة نموها المتسارعة فى المنطقة.

 وقد وضعت شركة HMD منذ انطلاقتها التميز والعالمية نصب عينيها، حيث قامت بإطلاق 6 هواتف ذكية و5 هواتف محمولة عبر 80 سوقا رائدة، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات فى 170 دولة، وتقديم مواقعها الإلكترونية فى ـ40 لغة، ويصب كل ذلك فى إطار إرساء قاعدة قوية للنمو المستقبلي.

تمكنت شركة HMD منذ انطلاقتها وظهورها فى الساحة خطف الأضواء، حيث قامت بإعادة إطلاق هاتف نوكيا 3310 بحلة متجددة خلال المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة 2017، إلى جانب طرح أول مجموعة من هواتفها الذكية مع نظام أندرويد دولياً. وقد حققت الهواتف مبيعات ذكية، وحصدت الشركة على إثر ذلك 20 جائزة مرموقة. واليوم فإنّ هواتف نوكيا الذكية تحظى بانتشار واسع فى كل أرجاء العالم، فهى متوفرة فى 80 دولة و45 موقع إلكترونى محلى عبر 48 لغة. كما تتاح الهواتف الذكية فى أكثر من 170 دولة.

وخلال عامها الأول، عقدت شركة HMD شراكات استراتيجية ضخمة مع أبرز الأسماء العالمية فى الصناعة شملت نوكيا وجوجل وفوكسكون وZEISS. وتعتزم خلال العام المقبل تعزيز التزامها نحو هذه الشراكات بهدف تقديم أحدث الإبتكارات إلى عملائها ولرفع سقف معاييرها وما يمكن توقعه من الهاتف الذكي.

وعلّق فلوريان سيتشي، الرئيس التنفيذى لعلامة HMD: لقد حظينا بسنة رائعة للغاية، وأود فى هذه المناسبة أن أشكر عملاءنا على ما قدموه من دعم واستجابة فاقت التوقعات. إن ما شهدناه من تفاعل وحماس من قبل محبى هواتف نوكيا نحو الهواتف الذكية الجديدة أمر يثلج القلب. لقد دفعنا شغفنا نحو الوصول إلى أهدافنا إلى جعل كل إنجاز ضخم حققناه حقيقة، ويجسد ذلك قيمنا التى تتمثل فى الوصول إلى الأفراد وبناء المجتمعات والإستماع إليهم لمعرفة ما يريدون فى هواتفهم الذكية وتحقيق ذلك. وأعلم بأننا مع ما حققناه من تطور وشهدناه من استجابة بأنى أتحدث عن الجميع عندما أقول بأننا متشوقون لرؤية ما يحمله العام 2018 لنا ولمحبى هواتف نوكيا."

وقال معتز عرابي، مدير التسويق، شركة HMD مصر: "تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسياً لشركة HMD. وفى السنة الماضية قد كان أمراً مشوقاً أن نلمس مدى قدرة التكنولوجيا على تغيير حياة الأفراد فى المنطقة ومدى اصرار المصريين على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية. ومن هذا المنطلق، فقد حرصت شركة HMD العالمية، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا، فى تصميم كافة منتجاتها أن تأتى بمواصفات تلبى احتياجات محبى هواتف نوكيا وتقدم لهم الإبتكار والخبرات المتفردة فى الوقت نفسه. ولذلك نحن متفائلون بشأن المستقبل فى السوق المصرى الواعد وقدرتنا على عرض أحدث التطورات التكنولوجية فى هواتفنا وتجاوز توقعات المصريين باستمرار."
الهواتف الذكية
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