news image اقتصاد وأسواق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق المال - خاص    أكد الدكتور أحمد عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع أنفاق قناة السويس يعكس إلتزام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى سيناء وهو ما يشجع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تعمير سيناء. وأضاف عبد

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news image رياضة

هاري كين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخطيه محمد صلاح

أحمد صبرى تصدّر هاشتاج #هارى كين المركز الأول فى الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، إضافة إلى تصدر #hary_kane الترند العالمي بـ80 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة، كما حصل الهاشتاج على تفاعل كبير على موقع فيسبوك. وخطف النجم هارى كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، صدارة قائمة هدّافى الد

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6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image نقل وملاحة

المترو تكشف حقيقة عودة مبارك لمحطة الشهداء

المال ـ خاص نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغير اسم محطة الشهداء إلى حسنى مبارك. وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المجهولين  قام بوضع استيكرات باللوحات الإرشادية لأسماء المحطات بمحطة مترو السادات بالدور الأوسط وقام بتغطية اسم "الشهداء"،  وقام بتصويرها ونشرها بصفحات التواصل بغرض

news image رياضة

تعرف على التقليد اﻹنجليزي العريق البوكسينج داي

علي المصري رغم أنها تزيد من ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال مباريات "البوكسينج داي" تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها. وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن

اتصالات وتكنولوجيا

بكين تغلق 13 ألف موقع إلكتروني و10 ملايين حساب

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خالد بدر الدين:

أغلقت حكومة بكين أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني خلال الثلاث سنوات الماضية بدءا من عام 2015 لمخالفتها القانون أو قواعد أخرى وأن غالبية المواطنين يؤيدون جهود الحكومة لتطهير الفضاء الإلكتروني.

وأعلنت إدارة السايبر الفضائى الصينية أن مواقع إلكترونية أغلقت حوالى 10 ملايين حساب ولم تقدم الوكالة تفاصيل لكن من المرجح أن هذه الحسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي حيث ترى حكومة بكين أن الأمن الإلكتروني مهم لسيطرة الحزب الممتدة على السلطة وللاستقرار والسلام في البلاد على المدى البعيد، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح الشخصية للشعب.

وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الصينية تشدد بالفعل الضوابط الصارمة على الإنترنت منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة منذ حوالى 5 سنوات وذلك بهدف فرض ضوابط تنظيمية للإنترنت وإن قواعدها تهدف إلى حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والحيلولة دون انتشار إباحية الأطفال والمحتوى العنيف.

ويؤكد المنتقدون أن التدابير الحكومية المتشددة تستهدف فرض قيود على حرية التعبير ومنع انتقاد الحزب الشيوعي الحاكم ولكن أكثر من 90% من بين أشخاص استطلعت آراؤهم عبروا عن تأييدهم لجهود الحكومة لفرض ضوابط على الإنترنت كما قال 63.5 % منهم إن السنوات القليلة الماضية شهدت انحسارا واضحا في المحتوى الإلكتروني الضار.

وتفرض الصين نظاما صارما للرقابة ولا تسمح بزيارة العديد من المنافذ الإخبارية الأجنبية ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك جوجل وفيسبوك.
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