3 ملايين جنيه لتطوير شارع الإسكندرية بمطروح

❏ رفع كفاءة خمسة ميادين بتكلفة 1.5 مليون جنيه



المال ـ خاص



وضعت محافظة مطروح مخططا تسعى من خلاله إلى تطوير عدد من الشوارع والميادين، لتواكب الطفرة السياحية والتنموية والاستثمارية التى شهدتها مؤخراً.



وتم اختيار المناطق الرئيسية التى يتم تطويرها، بالتنسيق مع المحلات الكائنة بتلك الشوارع، وقال مصدر مطلع بمحافظة مطروح، إن البداية من شارع الإسكندرية، بتكلفة 3 ملايين جنيه، لكونه مدخل المحافظة الرئيسي.



وكشف عن أنه سيتم إلزام أصحاب المحال التجارية بالشارع بتركيب تندات موحدة باللون الأزرق والأبيض، والذى يميز طبيعة المحافظة ليكون هناك تناسق فى جميع المحال التجارية بالشارع.



وأوضح أنه تم توجيه أصحاب المحال التجارية برفع كفاءة واجهات المحال بالشكل الذى يليق بطبيعة المحافظة وأعمال التطوير بالشارع.



وفى السياق نفسه، عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مؤخراً لقاء مع أصحاب المحال التجارية بشارع إسكندرية بديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ خلال الاجتماع جميع أصحاب المحال التجارية بتوصيل جميع المرافق خلال أعمال التطوير بالشارع، مضيفا أنه لن يسمح لأى شخص بعد الانتهاء من التطوير توصيل مرافق واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال أى مخالفة.



وشدد على ضرورة التعاون بين أصحاب المحال ومجلس مدينة مرسى مطروح، بالقيام بتجميع القمامة فى الأماكن المحددة لها وعدم إلقائها بالشارع حتى يتمكن مسئولو النظافة من رفع القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.



وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك سيتم الاهتمام بتطوير جميع الميادين بالمحافظة، بعدما تم رفع كفاءة خمسة ميادين بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 1.5 مليون جنيه.



وكانت مدينة مرسى مطروح شهدت بدء العمل فى مجمع السينمات والمول التجاري، عقب وصول الموافقات وتراخيص البناء.



وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا المشروع نحو 2000 متر وباستثمارات سعودية و إماراتية 120 مليون جنيه، وهو إحدى ثمار مشروعات المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته المحافظة، ويجرى إنشاؤه على أحد الأصول الثابتة غير المستغلة بالمحافظة منذ أكثر من 20 عاما.



وتم توقيع العقود لمجمع السينمات والمول التجارى بالمؤتمر الاقتصادى، فى أكتوبر 2015 بعنوان " مطروح مستقبل الاستثمار" و تمت دراسة وتقييم المشروعات، ومن خلال أسلوب علمى يحقق الأهداف الاستثمارية التى تضمن لمطروح العمل طوال العام، وليس خلال أشهر الصيف فقط، والموافقة على اعتمادها ضمن المخطط الإستراتيجى للدولة وليس لمطروح فقط.



وصدق المحافظ قبل أيام على دعم قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية (2017/2018) بـ 35.2 مليون جنيه من التمويل الذاتى من صندوق الإسكان ليصل إجمالى الخطة لمليار و90 مليون جنيه.



وأكد محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، على أن المحافظ وافق على دعم قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية بـ 35.2 مليون جنيه من التمويل الذاتى من صندوق الإسكان.



وأضاف أنه تمت مخاطبة وزارة التخطيط لرفع سقف الخطة الاستثمارية (2017/2018 ) لرفع كفاءة ورصف عدد من الطرق بمدن الحمام و مرسى مطروح وبرانى والنجيلة بإجمالى 43 كم.



وأشار إلى أن هذه الطرق تقع فى مدينة مرسى مطروح بأطوال 14 كم بتكلفة 10.8 مليون جنيه، ومدينة الحمام بأطوال 6 كم بتكلفة 4.7 مليون، ومدينة برانى بأطوال 21 كم بتكلفة 18 مليونا، ومدينة النجيلة بأطوال 2 كم بتكلفة 1.7 مليون.