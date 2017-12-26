إيتيدا تتابع الخطوات التنفيذية لتدشين مركز نكست فن‎

المال - خاص



استقبلت أسماء حسني، وفد من شركة "نكست فن"، المتخصصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز البيانات العملاقة، برئاسة خالد سيدراك، المؤسس والرئيس التنفيذي وعدد من مسئولي الشركة.



واستعرض الوفد الرسمي للشركة خطة العمل المقترحة والخطوات التنفيذية، لإنشاء مركز التميز والإبداع الإقليمي المشترك بين الشركة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال تكنولوجيا مراكز البيانات، وهندسة الكابلات البحرية والمزمع إنشاؤه خلال الربع الأول من عام 2018.



وأكدت حسني خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الهيئة ومجموعة من مدراء الهيئة التنفيذين، على أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية لتدشين مركز التميز بالتوازي مع خطط الشركة المتعلقة بإنشاء مركز البيانات العملاقة في منطقة برج العرب التكنولوجية، وذلك من خلال اتفاقية التعاون الإستراتيجية مع شركة "واحات السليكون" المتخصصة في إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية الجديدة.



واتفق الجانبان على أن يتم تدشين ثلاثة فروع لمركز التميز الإقليمي في كلاً من المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، ومدينة أولو الفنلندية، وفرع أخر بهولندا، على أن يقوم المركز بخدمة أطراف الاتفاق من خلال المساهمة دعم ورعاية البحوث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية والتدريب على المهارات النادرة، خاصة في المجالات شديدة التخصص المتعلقة بهندسة الكابلات البحرية وتكنولوجيات محطات الإنزال.



يذكر أن الهيئة تعتزم توقيع اتفاقية إستراتيجية مع الشركة العالمية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للطرفين، وتعمل على زيادة التعاون في المجالات البحثية المشتركة وتطوير التكنولوجيا المصرية ونقل أحدث التكنولوجيات في صناعة مراكز البيانات وتقنيات البنية التحتية المختلفة، مما يسهم في وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات في العالم من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الإستراتيجي للدولة.