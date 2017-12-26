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دعاء محمود: أنهت ملكة جمال اليونان "ماريا بسيلو"، مساء الاغنين، زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة بصحبة ملكة جمال مصر"فرح شعبان".  وكان قد استقبلهما أشرف محيي مدير عام المنطقة، حيث اصطحبهما في جولة إلى داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول.  وأوضح محيي أن الملكتين حرصتا عل

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اتحاد الناشرين يكشف سر تخفيض الزيادة في حجز معرض الكتاب

علي راشد: يغلق باب الحجز للناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 المقرر انعقادها في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير، يوم الخميس المقبل. ومن جهته، لفت الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى أن 90% تقريبا من الناشرين المصريين حجزوا أماكنهم بالمعرض، وأكد أن جميع لجان الم

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ننشر تقرير إسكان النواب بشأن مدينة العلمين

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2017 الأصعب في سوق النشر

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الإسكندرية

مفاوضات مع شركات أجنبية لإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف

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معتز محمود

دخلت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى مفاوضات مع بعض الشركات الأجنبية لتنفيذ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف الصحى تضاف إلى المحطات الموجودة، لتلبية الاحتياجات المطردة لاستهلاك المياه فى المحافظة.

 وكشف اللواء محمود نافع، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه يفاوض إحدى الشركات الصينية بهدف إنشاء محطة معالجة جديدة للمياه.

وأضاف - فى تصريحات لـ«المال» - أن المفاوضات مع  الشركة الصينية، تدور حول تحملها لتكلفة الإنشاء بالكامل وأن يتم التنفيذ بنظام الـ«BOT».

 وتبلغ  الطاقات المتاحة من محطات المعالجة التى تمتلكها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، حالياً نحو  1.8 مليون متر مكعب يومى يتم معالجتها فى 25 محطة موزعة على جميع مناطق خدمة الصرف الصحى بالمحافظة.

وأشار "نافع" إلى أنه من المقرر اختيار الموقع الخاص بالمحطة الجديدة بالقرب من إحدى محطات الرفع التابعة للشركة، وبما يساهم فى توفير الطاقة المستخدمة فى عمليات الرفع والضخ ، فضلا عن توفير الوقت.

وأوضح أن المحطة الجديدة ستقام بنظام المعالجة الثنائية.

جدير بالذكر أن سبع  محطات فرعية تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، نجحت فى الحصول على شهادة معتمدة من الإدارة الفنية المستدامة «TSM».

 وتتوزع هذه المحطات بواقع 5 للرفع و2 للمعالجة فرعية وجميعها تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

 يشار إلى أن شهادة الـ "TSM" تغطى تطبيق متطلبات الجودة للإدارة الفنية المستدامة لمحطات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحى فى خمسة مجالات : هى السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، والتشغيل والصيانة، ومراقبة وضبط الجودة فى مختبرات التحليل.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الخدمات المقدمة فى مجال الأعمال الفنية والتنظيمية التى تجرى فى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات القياسية العالمية والمحلية وأفضل الممارسات.
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