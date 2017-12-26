news image سيـــاســة

الجيش والشرطة يواصلان الجهود لتأمين الكريسماس وعيد الميلاد

بدور إبراهيم :   واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهم المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية ودور العبادة ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية . حيث واصلت قوات حما

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news image سيـــاســة

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان

متابعة / إيمان عوف، سلوى عثمان ،الصاوى أحمد ، ياسمين فواز، نجوى عبد العزيز شهد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة بحلوان اليوم الجمعة، إدانات محلية وعربية واسعة.  وكان هجوم إرهابي استهدف  كنيسة مارمينا بحلوان مما نتج استشهاد أمين شرطي وعدد من المواطنين ** تربص جبان  وأدان الدكتور

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31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
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news image بنـــوك

أرباح البنوك التركية تقفز 29%

رويترز قالت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا، اليوم، إن صافي ربح البنوك في البلاد، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفع 29%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وأظهرت البيانات أن البنوك التركية، وتشمل بنوك إيش وجارانتي وأك، حققت صافي ربح مجمع بقيمة 45.2 مليار ليرة (11.97 مليار

news image رياضة

فتحي يسجل الهاتريك اﻷول في الدوري السعودي ويسحق الفيحاء

علي المصري سجل المصري مصطفى فتحي ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 فيما سجل الهدف الرابع الحاجي كامارا في الدقيقة 26،

سيــارات

المبيعات المحلية فى حدود 120 ألف سيارة العام الجارى

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أحمد نبيل:

توقع اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن تنحسر مبيعات السوق فى حدود 120 ألف سيارة، سواء ملاكى أو نقل وأتوبيسات بنهاية العام الحالى، موضحاً أن التحديات التى واجهت الوكلاء والشركات والمصانع من أبرز أسباب تراجع الطلب على السيارات.

وقال إن مبيعات العام المقبل ستتوقف على مدى استعادة الجنيه لقوته أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذى سينعكس على الأسعار من خلال تراجع أسعار السيارات، بإطلاق عروض للوكلاء والموزعين قد تدفع السوق للتحرك مرة أخرى واستعادة مبيعاتها.

وتابع أن رابطة مصنعى السيارات تتوقع تحسن معدلات أداء المبيعات خلال النصف الثانى من العام المقبل، لاأباب تتعلق بتأثير المشروعات القومية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى على قوة الجنيه، والذى سيكون بمثابة المحرك الرئيسى للسوق فى ظل التراجعات المتتالية حالياً.

وأشار إلى أن مصير مصانع السيارات وحجم إنتاجها، سيتوقف على مشروعات القوانين المنظمة للسيارات واستيرادها، مؤكداً أن المصانع تترقب التشريعات الجديدة الخاصة بمشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها.

وأوضح أن الرؤية لا تزال غير واضحة حول بنود القانون، مؤكداً أن إحدى الشركات الأجنبية تقوم بوضع تعديل على الإستراتيجية لتتوافق مع طموحات تحويل صناعة السيارات من تجميعية إلى تصنيعية، على أن ترسل بعد ذلك إلى وزارة الصناعة، وبعدها لجنة الصناعة بمجلس النواب.

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