المبيعات المحلية فى حدود 120 ألف سيارة العام الجارى

بدور إبراهيم :
واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهم المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية ودور العبادة ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية .
حيث واصلت قوات حما
متابعة / إيمان عوف، سلوى عثمان ،الصاوى أحمد ، ياسمين فواز، نجوى عبد العزيز
شهد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة بحلوان اليوم الجمعة، إدانات محلية وعربية واسعة.
وكان هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان مما نتج استشهاد أمين شرطي وعدد من المواطنين
** تربص جبان
وأدان الدكتور
رويترز
قالت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا، اليوم، إن صافي ربح البنوك في البلاد، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفع 29%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وأظهرت البيانات أن البنوك التركية، وتشمل بنوك إيش وجارانتي وأك، حققت صافي ربح مجمع بقيمة 45.2 مليار ليرة (11.97 مليار
علي المصري
سجل المصري مصطفى فتحي ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 فيما سجل الهدف الرابع الحاجي كامارا في الدقيقة 26،