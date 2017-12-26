واردات قطاع السيارات تفقد 1.4 مليار دولار خلال 10 أشهر

أحمد عوض:



فقدت قيمة واردات سيارات الركوب، %62.4 بمقدار مليار و452 مليون دولار، لتصل إلى 873 مليونًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 2 مليار و325 مليونًا خلال نفس الفترة من 2016.

كشفت البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، التى حصلت "المال" على نسخة منها، عن أن مصلحة الجمارك تمكنت من تحصيل 2.5 مليار جنيه، رسوما جمركية من تلك السيارات، وقدرت حجم الإعفاءات الجمركية، 3 مليارات و657 مليون جنيه خلال تلك الفترة.



بلغت قيمة السيارات الواردة من دول اتفاقية الشراكة اﻷوروبية، 477 مليون دولار لتستحوذ على حصة 54.4 % من إجمالى السيارات المستوردة، محصلة عنها 2 مليار و692 مليون جنيه رسومًا جمركية، ووصلت حجم الإعفاءات إلى 899 مليون جنيه.



على صعيد السيارات الواردة من دول اتفاقية "تركيا"؛ سجلت القيمة الاستيرادية لها 59 مليون دولار - بحصة %6.7، فيما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 119 مليون جنيه، وقدرت الإعفاءات الجمركية 276 مليونًا.



بلغت قيمة السيارات المستوردة من دول "أغادير"؛ 21.4 مليون دولار بحصة %2.4، لتحصد 15.9 مليون جنيه إعفاءات جمركية خلال تلك الفترة.



استحوذت السيارات الواردة من دول خارج الاتفاقات الدولية حصة %36.5 من إجمالى السيارات المستوردة، قيمة استيرادية 315 مليون دولار، مسجلة رسوما جمركية مليار و553 مليون جنيه، لتبلغ حجم الإعفاءات 538 مليون جنيه.



تراجعت قيمة واردات سيارات الركوب المستوردة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة %37 مسجلة 302 مليون دولار، مقابل 480 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.