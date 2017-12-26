news image اقتصاد وأسواق

تركيا تخصص 26 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

رويترز   قال مسئولون حكوميون إن تركيا ستقدم قروضًا يصل حجمها إلى 100 مليار ليرة (26.47 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، عبر صندوق ضمان الائتمان. ويهدف صندوق ضمان الائتمان إلى تحفيز الاقتصاد عبر ضمان القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ليس بمقدورها الحصول

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news image سيـــاســة

الجيش والشرطة يواصلان الجهود لتأمين الكريسماس وعيد الميلاد

بدور إبراهيم :   واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهم المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية ودور العبادة ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية . حيث واصلت قوات حما

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6.00 الدقيق
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31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
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news image سيـــاســة

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان

متابعة / إيمان عوف، سلوى عثمان ،الصاوى أحمد ، ياسمين فواز، نجوى عبد العزيز شهد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة بحلوان اليوم الجمعة، إدانات محلية وعربية واسعة.  وكان هجوم إرهابي استهدف  كنيسة مارمينا بحلوان مما نتج استشهاد أمين شرطي وعدد من المواطنين ** تربص جبان  وأدان الدكتور

news image بنـــوك

أرباح البنوك التركية تقفز 29%

رويترز قالت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا، اليوم، إن صافي ربح البنوك في البلاد، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفع 29%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وأظهرت البيانات أن البنوك التركية، وتشمل بنوك إيش وجارانتي وأك، حققت صافي ربح مجمع بقيمة 45.2 مليار ليرة (11.97 مليار

سيــارات

واردات قطاع السيارات تفقد 1.4 مليار دولار خلال 10 أشهر

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أحمد عوض:

فقدت قيمة واردات سيارات الركوب، %62.4 بمقدار مليار و452 مليون دولار، لتصل إلى 873 مليونًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 2 مليار و325 مليونًا خلال نفس الفترة من 2016.
كشفت البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، التى حصلت "المال" على نسخة منها، عن أن مصلحة الجمارك تمكنت من تحصيل 2.5 مليار جنيه، رسوما جمركية من تلك السيارات، وقدرت حجم الإعفاءات الجمركية، 3 مليارات و657 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

بلغت قيمة السيارات الواردة من دول اتفاقية الشراكة اﻷوروبية، 477 مليون دولار لتستحوذ على حصة 54.4 % من إجمالى السيارات المستوردة، محصلة عنها 2 مليار و692 مليون جنيه رسومًا جمركية، ووصلت حجم الإعفاءات إلى 899 مليون جنيه.

على صعيد السيارات الواردة من دول اتفاقية "تركيا"؛ سجلت القيمة الاستيرادية لها 59 مليون دولار - بحصة %6.7، فيما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 119 مليون جنيه، وقدرت الإعفاءات الجمركية 276 مليونًا.

بلغت قيمة السيارات المستوردة من دول "أغادير"؛ 21.4 مليون دولار بحصة %2.4، لتحصد 15.9 مليون جنيه إعفاءات جمركية خلال تلك الفترة.

استحوذت السيارات الواردة من دول خارج الاتفاقات الدولية حصة %36.5 من إجمالى السيارات المستوردة، قيمة استيرادية 315 مليون دولار، مسجلة رسوما جمركية مليار و553 مليون جنيه، لتبلغ حجم الإعفاءات 538 مليون جنيه.

تراجعت قيمة واردات سيارات الركوب المستوردة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة %37 مسجلة 302 مليون دولار، مقابل 480 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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