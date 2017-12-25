غارة تستهدف النصب التذكاري المصري بصنعاء

news image سيـــاســة

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

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17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

2 جنيه انخفاضًا بالذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها للجرام

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس. وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

اعتقال 200 متظاهر في طهران

متابعات أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب  ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".  وأشار&

news image سيـــاســة

أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء

متابعات قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق

أسواق عربية

غارة تستهدف النصب التذكاري المصري بصنعاء

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وكالات:

قتل 53 متمردا حوثيا، وأصيب 63 آخرون فى غارات للتحالف العربى، ومعارك محتدمة فى محافظة الحُديدة غرب اليمن مع القوات الموالية للرشعية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، بينما أفاد موقع «الثورة. نت» التابع للحوثيين أن غارات سعودية استهدفت منزل حارس «القبر المصرى» فى منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء، أسفرت عن مقتل 11 شخصا و4 جرحى، بينهم أطفال، ويعد القبر المصرى نصبا تذكاريا للجنود المصريين الذين استشهدوا فى حرب اليمن، خلال ثورة 26 سبتمبر فى ستينيات القرن الماضى.

والقبر المصرى عبارة عن نصب تذكارى مزخرف، يتمّ الوصول إليه عبر صرح طويل، وإلى جانبه حديقة صغيرة أنشأتها الحكومة المصرية، أضحت مقصداً للعشرات من الأسر اليمنية التى تقضى بضع ساعات للتنفيس.

وقالت مصادر طبية إن 18 متمردا حوثيا قتلوا فى غارات، شنتها مقاتلات التحالف على مدينة حيس بالحديدة، كما قتل 35 آخرون فى مديرية التيحتا بالمحافظة، وأكّدت مصادر طبية فى مستشفيات الحُديدة هذه الحصيلة، وأضافت أن 63 مسلحًا حوثيًا أصيبوا فى المعارك، كما أعلن مصدر عسكرى حكومى مقتل 12 جنديا وإصابة 19، وتم نقلهم إلى مستشفيات عدن.

وتركزت فى الآونة الأخيرة المعارك والغارات الجوية للتحالف العربى الذى تقوده السعودية فى المحافظة التى يسيطر عليها الحوثيون، منذ إطلاقهم صاروخا باليستيا باتجاه الرياض فى 19 ديسمبر الجارى، بينما يسعى الطرفان إلى استقدام تعزيزات عسكرية إلى خطوط القتال، وتتعرض إمدادات الحوثيين لغارات التحالف العربى بقيادة السعودية، بينما تواجه القوات الموالية للحكومة عقبات عديدة فى التقدّم شمالا بسبب كثافة الألغام التى زرعها الحوثيون.
وأعلنت مصادر يمنية أن مقاتلات التحالف العربى دمرت صاروخا باليستيا لميليشيا الحوثى قبل إطلاقه من منصته غرب اليمن، وحققت قوات الشرعية انتصارات واسعة على الحوثيين، واستعادت السيطرة على مديرية الخوخة.

وأكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى اتصال هاتفى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، إدانة باريس محاولة ميليشيا الحوثى استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستى، وشدد على دعم فرنسا وتضامنها مع المملكة ضد أى تهديد لأمنها.

وكشفت وثائق سرية لدراسات ميدانية وعسكرية، أعدها المكتب الجهادى لميليشيات الحوثى بإشراف خبراء إيرانيين ومن «حزب الله»، حالة انهيار وتصدع كبيرة فى صفوف الحوثيين.

ويفصح ذلك الجزء من الوثائق التى نشرها المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية عن حالة تصدع وانهيار كبيرة فى صفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية، فى مختلف الجوانب، أهمها العسكرية والأمنية لقواتها فى مختلف الجبهات والمناطق التى ما زالت تسيطر عليها، وتحذر زعيم الحوثيين.

وأظهرت الدراسة التى أعدت بتاريخ 22 أغسطس 2017 فقدان الميليشيات لأغلب العناصر القتالية المدربة، وأن الغالبية العظمى منهم قتلوا فى الجبهات المختلفة، مؤكدة حاجتها الشديدة لتدريب عناصر جديدة.
اليمن
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