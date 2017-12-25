غدا..حملة للكشف عن فيروس C بالدخيلة غرب الإسكندرية

دعاء محمود:
أنهت ملكة جمال اليونان "ماريا بسيلو"، مساء الاغنين، زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة بصحبة ملكة جمال مصر"فرح شعبان".
وكان قد استقبلهما أشرف محيي مدير عام المنطقة، حيث اصطحبهما في جولة إلى داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول.
وأوضح محيي أن الملكتين حرصتا عل
علي راشد:
يغلق باب الحجز للناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 المقرر انعقادها في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير، يوم الخميس المقبل.
ومن جهته، لفت الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى أن 90% تقريبا من الناشرين المصريين حجزوا أماكنهم بالمعرض، وأكد أن جميع لجان الم
- اللجنة توصي بإدارة جديدة بأسلوب لا مركزي في كافة الأنشطة وتوفير وسائل نقل مختلفة مستدامة
ياسمين فواز:
حصلت "المال" على نسخة من تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن زيارتها الميدانية الأخيرة لمدينة العلمين في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض التقرير في الجلسة العامة
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علي راشد:
أيام قليلة وتنطوي صفحة 2017 ومعها العديد من الأزمات التي