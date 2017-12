غدا..حملة للكشف عن فيروس C بالدخيلة غرب الإسكندرية

مها يونس



تقيم محافظة الإسكندرية صباح غدا حملة طبية بمنطقة الدخيلة أمام مسجد أم المؤمنين غرب المحافظة وذلك برعاية شركة فاركو للأدوية والتي تتواجد سياراتها للكشف المبكر عن فيروس C من خلال إجراء الإختبار السريع ، كما سيتم تحويل الحالات المصابة للعلاج على نفقة الدولة.



ووفقا للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بدأت المحافظة منذ عدة أشهر في تنفيذ حملة ومبادرة " الإسكندرية خالية من فيروس C "



وأكد سلطان حرص المحافظة على تسهيل كافة الإجراءات لحصول المريض علي الدواء اللازم، قائلا "نسعي إلي علاج ٥ آلاف مواطن شهرياً من فيروس C ".