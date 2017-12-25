مصر والبحرين تقودان مكاسب 5 بورصات عربية

وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد همه الأول مصلحة المريض

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 12:08 ص

وكالات: عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعاً داخل مستشفى المصح البحري للنساء والولادة بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وقيادات الوزارة؛ للوقوف على القوى البشرية، وتجهيزات المستشفى، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الجدي