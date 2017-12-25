مصر والبحرين تقودان مكاسب 5 بورصات عربية

دعاء حسني:
حصلت "المال" على صورة توضيحية من الإجراءات التنفيذية التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مساء الاثنين، تطبيقا لقرارها رقم 330 بشأن إلزام كافة منافذ البيع بالإعلان عن سعر السلع الغذائية للمستهلك اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
وإليكم نص الاجراءت:
وكالات:
عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعاً داخل مستشفى المصح البحري للنساء والولادة بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وقيادات الوزارة؛ للوقوف على القوى البشرية، وتجهيزات المستشفى، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الجدي
وكالات:
قتل 53 متمردا حوثيا، وأصيب 63 آخرون فى غارات للتحالف العربى، ومعارك محتدمة فى محافظة الحُديدة غرب اليمن مع القوات الموالية للرشعية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، بينما أفاد موقع «الثورة. نت» التابع للحوثيين أن غارات سعودية استهدفت منزل حارس «القبر المصرى» فى منطقة
مها يونس:
على غرار القاهرة الخديوية، صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأن مجلس إسكندرية للتراث الحضاري يعمل حاليا على دراسة مشروع تطوير وتنمية والحفاظ على المباني التراثية بشارع النبي دانيال بتكلفة تقدر بنحو٢٧ مليون جنيه، معتبرا أنه من المشروعات المهمة الذي يهدف إلى إشعار المواطنين بقيمة الأ