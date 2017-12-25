مطروح تستعد لتطوير 4 مناطق عشوائية بتكلفة 75 مليون جنيه

معتز محمود



وقع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لتطوير العشوائيات، اليوم الاثنين، 4 بروتوكولات تعاون مع المحافظة لتطوير 4 مناطق عشوائية بتمويل كامل من الصندوق، بإجمالى تكلفة 75 مليون جنيه.



وتضمنت البرتوكولات تطوير منطقة الطابية، بإنشاء عمارة سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه وتطوير وإنشاء أسواق حضارية فى مدن الضبعة وسيوة و سيدى برانى بإجمالى تكلفة تطوير الأسواق 35 مليون جنيه .



وأكد الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات،، أن مدة البروتوكول 9 أشهر للانتهاء من كافة أعمال التطوير، وتكون محافظة مطروح خالية تماما من العشوائيات، مع نهاية 2018، مطالبا بتعميم تجربة محافظة مطروح على باقى المحافظات، كمحافظة رائدة فى القضاء على العشوائيات ونموذج للدولة فى المستقبل.

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