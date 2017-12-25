news image اقتصاد وأسواق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق المال - خاص    أكد الدكتور أحمد عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع أنفاق قناة السويس يعكس إلتزام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى سيناء وهو ما يشجع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تعمير سيناء. وأضاف عبد

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news image رياضة

هاري كين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخطيه محمد صلاح

أحمد صبرى تصدّر هاشتاج #هارى كين المركز الأول فى الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، إضافة إلى تصدر #hary_kane الترند العالمي بـ80 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة، كما حصل الهاشتاج على تفاعل كبير على موقع فيسبوك. وخطف النجم هارى كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، صدارة قائمة هدّافى الد

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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image نقل وملاحة

المترو تكشف حقيقة عودة مبارك لمحطة الشهداء

المال ـ خاص نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغير اسم محطة الشهداء إلى حسنى مبارك. وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المجهولين  قام بوضع استيكرات باللوحات الإرشادية لأسماء المحطات بمحطة مترو السادات بالدور الأوسط وقام بتغطية اسم "الشهداء"،  وقام بتصويرها ونشرها بصفحات التواصل بغرض

news image رياضة

تعرف على التقليد اﻹنجليزي العريق البوكسينج داي

علي المصري رغم أنها تزيد من ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال مباريات "البوكسينج داي" تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها. وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن

اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على كيفية استخدام تطبيق Allmuze

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 ياسمين فواز

قالت دعاء عقل، مديرة التطوير المجتمعي في تطبيق Allmuze أولميوز، إن "أهم ما يميّز تطبيق أولميوز  هي سهولة صناعة وتداول المحتوى.

وأضافت "مثلاً، صناعة فيديو فوق فيديو أو إضافة تعليق صوتي إليه لا يتطلّب سوى ثلاث خطوات بسيطة، والمنتج النهائي جودته عالية. استوديو أولميوز يُغني مستخدميه من صنّاع المحتوى عن استخدام أي برنامج مونتاج آخر". 

وتابعت" الإمكانيات كثيرة وسهلة الإستخدام، وتغطّي جميع احتياجات الـ vloggers، ابتداءً من التقاط الفيديو أو الاستعانة بمقطع مصوّر سابقاً. ميزة أخرى لهذه المنصّة هي أنّها لا تسلّط الضوء على منتج المحتوى بقدر تسليطها الضوء على محتواه، فتجعله معلّقاً على قصّته الخاصّة، ممّا يقلّل من الضغط على المستخدم ويجعله أكثر استرخاء أثناء إعداده ونشره للمحتوى. التطبيق بالغ السهولة، كما أنّه ممتع."

وأوضحت "دعاء" أن أبرز الصعوبات التقنيّة التّي واجهت فريق أولميوز في تطوير التطبيق، وإذا ما واجهتهم عقبات في التسويق، أخبرتنا أن الفريق لا يسمّيها صعوبات، "إنّما بالطبع هناك تحديات تواجه أي مشروع، التحدي التقني قد يكون الأبرز بالنسبة لفريق أولميوز حيث يعمل فريق التطوير ليلاً نهاراً من أجل التأكد من الحصول على أفضل تجربة للمستخدمين في ظل التسارع في عالم التكنولوجيا والاتصالات. تطبيق أولميوز يقوم بعمليّات معقّدة بمنتهى السهولة، والعمل على جعل عمليّة بهذا التعقيد تحدث بمنتهى السهولة ليس بالأمر السهل. تطوير تطبيق من الصفر والحرص على تلبيته لاحتياجات واهتمامات المستخدمين يتطلّب الكثير من البحث، الجهد والتفكير "

أمّا بشأن النصائح التي يمكن أن يقدّمها فريق أولميوز إلى المستخدمين للاستفادة من التطبيق بأفضل شكل، تقول دعاء:"للاستفادة القصوى من المنصّة، على المستخدم أن يشارك محتوى لافت للنظر ومثير للاهتمام بشكل يومي ومنتظم، مع الالتزام بـ "موضوع" للقناة: سياسية، ساخرة، سفر، طبخ... والحرص على التفاعل الدائم مع باقي المستخدمين، ومشاركة المحتوى على منصّات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر. وتمكّن المنصّة المستخدمين من التفاعل بين بعضهم البعض عبر الإعجاب، التعليق، المشاركة والـ remuze ريميوز، وهي إحدى أهم خاصيّات أولميوز وأكثرها شعبيّة، فهي تمكّن المستخدم من إعادة تدوير فيديو موجود على المنصّة، وإضافة تعليق صوت أو فيديو عليه."

"أولميوز Allmuze ليست مجرّد منصّة لمشاركة مقاطع الفيديو"، تقول دعاء عقل، و"هي فضاء للاستكشاف، الاستلهام والمشاركة عبر إنتاج مقاطع فيديو وصوت. تمكّن هذه المنصّة مستخدميها من اكتشاف ما يدور حولهم، إضافة تعليقاتهم ووجهات نظرهم، ومشاركة قصصهم مع العالم. تساعد أولميوز Allmuze مستخدميها، أو من نسمّيهم الـ "ميوزرز" Muzers على معرفة أحدث الترندات والمشاركة فيها بطريقة ممتعة عبر جعل شخصيّاتهم جزءاً من المحتوى."

تطبيق أولميوز Allmuze متوفر مجاناً على الأندرويد والـ iOS  والويب يدعم التطبيق المحتوى ذا الدقة العالية، كما أنّه سهل الاستخدام وسريع في معالجة مقاطع الفيديو والصوت. يدعم التطبيق ثلاث لغات: الإنجليزية، العربية والفرنسية. من المقرّر إطلاق التطبيق عالميّاً مع مطلع العام 2018، وإطلاق المزيد من التحديثات خلال الربع الأول من العام 2018، مثل ميزة توثيق الحسابات.

 
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