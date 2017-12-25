تعرف على كيفية استخدام تطبيق Allmuze

ياسمين فواز



قالت دعاء عقل، مديرة التطوير المجتمعي في تطبيق Allmuze أولميوز، إن "أهم ما يميّز تطبيق أولميوز هي سهولة صناعة وتداول المحتوى.



وأضافت "مثلاً، صناعة فيديو فوق فيديو أو إضافة تعليق صوتي إليه لا يتطلّب سوى ثلاث خطوات بسيطة، والمنتج النهائي جودته عالية. استوديو أولميوز يُغني مستخدميه من صنّاع المحتوى عن استخدام أي برنامج مونتاج آخر".



وتابعت" الإمكانيات كثيرة وسهلة الإستخدام، وتغطّي جميع احتياجات الـ vloggers، ابتداءً من التقاط الفيديو أو الاستعانة بمقطع مصوّر سابقاً. ميزة أخرى لهذه المنصّة هي أنّها لا تسلّط الضوء على منتج المحتوى بقدر تسليطها الضوء على محتواه، فتجعله معلّقاً على قصّته الخاصّة، ممّا يقلّل من الضغط على المستخدم ويجعله أكثر استرخاء أثناء إعداده ونشره للمحتوى. التطبيق بالغ السهولة، كما أنّه ممتع."



وأوضحت "دعاء" أن أبرز الصعوبات التقنيّة التّي واجهت فريق أولميوز في تطوير التطبيق، وإذا ما واجهتهم عقبات في التسويق، أخبرتنا أن الفريق لا يسمّيها صعوبات، "إنّما بالطبع هناك تحديات تواجه أي مشروع، التحدي التقني قد يكون الأبرز بالنسبة لفريق أولميوز حيث يعمل فريق التطوير ليلاً نهاراً من أجل التأكد من الحصول على أفضل تجربة للمستخدمين في ظل التسارع في عالم التكنولوجيا والاتصالات. تطبيق أولميوز يقوم بعمليّات معقّدة بمنتهى السهولة، والعمل على جعل عمليّة بهذا التعقيد تحدث بمنتهى السهولة ليس بالأمر السهل. تطوير تطبيق من الصفر والحرص على تلبيته لاحتياجات واهتمامات المستخدمين يتطلّب الكثير من البحث، الجهد والتفكير "



أمّا بشأن النصائح التي يمكن أن يقدّمها فريق أولميوز إلى المستخدمين للاستفادة من التطبيق بأفضل شكل، تقول دعاء:"للاستفادة القصوى من المنصّة، على المستخدم أن يشارك محتوى لافت للنظر ومثير للاهتمام بشكل يومي ومنتظم، مع الالتزام بـ "موضوع" للقناة: سياسية، ساخرة، سفر، طبخ... والحرص على التفاعل الدائم مع باقي المستخدمين، ومشاركة المحتوى على منصّات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر. وتمكّن المنصّة المستخدمين من التفاعل بين بعضهم البعض عبر الإعجاب، التعليق، المشاركة والـ remuze ريميوز، وهي إحدى أهم خاصيّات أولميوز وأكثرها شعبيّة، فهي تمكّن المستخدم من إعادة تدوير فيديو موجود على المنصّة، وإضافة تعليق صوت أو فيديو عليه."



"أولميوز Allmuze ليست مجرّد منصّة لمشاركة مقاطع الفيديو"، تقول دعاء عقل، و"هي فضاء للاستكشاف، الاستلهام والمشاركة عبر إنتاج مقاطع فيديو وصوت. تمكّن هذه المنصّة مستخدميها من اكتشاف ما يدور حولهم، إضافة تعليقاتهم ووجهات نظرهم، ومشاركة قصصهم مع العالم. تساعد أولميوز Allmuze مستخدميها، أو من نسمّيهم الـ "ميوزرز" Muzers على معرفة أحدث الترندات والمشاركة فيها بطريقة ممتعة عبر جعل شخصيّاتهم جزءاً من المحتوى."



تطبيق أولميوز Allmuze متوفر مجاناً على الأندرويد والـ iOS والويب يدعم التطبيق المحتوى ذا الدقة العالية، كما أنّه سهل الاستخدام وسريع في معالجة مقاطع الفيديو والصوت. يدعم التطبيق ثلاث لغات: الإنجليزية، العربية والفرنسية. من المقرّر إطلاق التطبيق عالميّاً مع مطلع العام 2018، وإطلاق المزيد من التحديثات خلال الربع الأول من العام 2018، مثل ميزة توثيق الحسابات.



