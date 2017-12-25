الأهلي كابيتال تدرس التخارج من حصصها بشركات مدرجة بالبورصة

news image اقتصاد وأسواق

ننفرد بنص الإجراءات التنفيذية لقرار التموين 330

دعاء حسني:  حصلت "المال" على صورة توضيحية من الإجراءات التنفيذية التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مساء الاثنين، تطبيقا لقرارها رقم 330 بشأن إلزام كافة منافذ البيع بالإعلان عن سعر السلع الغذائية للمستهلك اعتبارا من مطلع يناير المقبل. وإليكم نص الاجراءت: 

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد همه الأول مصلحة المريض

وكالات: عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعاً داخل مستشفى المصح البحري للنساء والولادة بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وقيادات الوزارة؛ للوقوف على القوى البشرية، وتجهيزات المستشفى، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الجدي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image أسواق عربية

غارة تستهدف النصب التذكاري المصري بصنعاء

وكالات: قتل 53 متمردا حوثيا، وأصيب 63 آخرون فى غارات للتحالف العربى، ومعارك محتدمة فى محافظة الحُديدة غرب اليمن مع القوات الموالية للرشعية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، بينما أفاد موقع «الثورة. نت» التابع للحوثيين أن غارات سعودية استهدفت منزل حارس «القبر المصرى» فى منطقة

news image الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: 27 مليون جنيه للحفاظ على التراث المعماري لشارع النبي دانيال

مها يونس: على غرار القاهرة الخديوية، صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأن مجلس إسكندرية للتراث الحضاري يعمل حاليا على دراسة مشروع تطوير وتنمية والحفاظ على المباني التراثية بشارع النبي دانيال بتكلفة تقدر بنحو٢٧ مليون جنيه، معتبرا أنه من المشروعات المهمة الذي يهدف إلى إشعار المواطنين بقيمة الأ

بورصة وشركات

الأهلي كابيتال تدرس التخارج من حصصها بشركات مدرجة بالبورصة

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منى عبدالباري

تدرس شركة الأهلي كابيتال التابعة للبنك الأهلي المصري التخارج من مساهماتها بعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الفترة المقبلة، بحسب خالد بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، مفضلا الاحتفاظ بكافة التفاصيل حتى انتهاء الدراسة.

وكانت الأهلي كابيتال أتمت الأربعاء الماضي التخارج من حصتها بشركة المصرية للمنتجعات السياحية البالغة 9%، عبر صفقتين أحدهما، يوم 21 ديسمبر بنسبة 4.5% بعدد 47.24 مليون سهم، بسعر 1.28 جنيه للسهم بقيمة إجمالية  60.479  مليون جنيه ، والأخرى  في نوفمبر بواقع 47.24 مليون سهم الأسهم بسعر 1.21 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية  57.2 مليون جنيه.

وقال بدوي إن الأهلي كابيتال ستوجه حصيلة التخارج لسداد ثمن الشركة العالمية للثروة الحيوانية التي أتمت صفقة الاستحواذ عليها في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري بقيمة مليار جنيه، بينما سيتم المبلغ المتبقي من الموارد الذاتية للشركة.

فيما لفت إلى أنه يتم حاليا أنه دراسة تغيير نشاط الشركة إلى الصناعة، عبر دخول شركاء آخرين. وتمتلك «الشركة العالمية» مزرعة على مساحة 600 فدان، فى منطقة أبو رواش بمدينة 6 أكتوبر.

وتأسست الأهلى كابيتال عام 2008، برأسمال 5 مليارات جنيه، كذراع استثمارية للبنك الأهلي، ولديها مساهمات فى شركات عديدة، بينها الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، و مصر قنا للأسمنت، وأبو قير للأسمدة.

 
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