news image سيـــاســة

تشريعية النواب: طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور كيدية

ياسمين فواز أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستور

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news image اقتصاد وأسواق

دانون: إنشاء 5 مراكز جديدة لتجميع الألبان

أحمد صبرى قامت شركة دانون مصر من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع منظمة كير الدولية بإنشاء 5 مراكز لتجميع الألبان في محافظة بني سويف بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة وبنسبة بروتين لا تقل عن 3% ودهون لا تقل ع

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news image سيـــاســة

البرلمان يوافق على اتفاقية الضمانات الدولية مع كيب تاون

ياسمين فواز اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب

news image ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

إعداد - علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

بورصة وشركات

الدولية للمحاصيل تعتمد إضافة نشاط إنتاج المبيدات

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رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة الدولية للمحاصيل الزراعية على إضافة نشاط تعبئة وإنتاج المبيدات الزراعية إلى قائمة أغراض الشركة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن عموميتها المنعقدة فى 4 ديسمبر الماضى وافقت أيضا على إضافة فرع إنتاجى جديد بالمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية.

وأسست الدولية للمحاصيل عام 1995 وتعمل فى مجال شراء أقطان الزهر من المنتجين والتجار والتعاقد مع شركات حلج الأقطان لحليج القطن وبيع النواتج، وكذلك الإتجار في البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخاصة بها والاستثمار في الأوراق المالية سواء كانت أسهماً أو سندات شراء أو بيع والاشتراك في تأسيس الشركات أو شراء حصص بها أو الاستحواذ عليها لغرض الشركة، كما تم إضافة نشاط الاستيراد لنشاط الشركة في 2017.

ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه موزعا على 84 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها بين  الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات آل الجبلى وشركاه (21.8739%) ، عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي (7.78%)،شريف مصطفى الجبلي (7.74%)،صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي (6.12%)، وآخرون.
 
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