news image سيـــاســة

تشريعية النواب: طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور كيدية

ياسمين فواز أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستور

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news image اقتصاد وأسواق

دانون: إنشاء 5 مراكز جديدة لتجميع الألبان

أحمد صبرى قامت شركة دانون مصر من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع منظمة كير الدولية بإنشاء 5 مراكز لتجميع الألبان في محافظة بني سويف بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة وبنسبة بروتين لا تقل عن 3% ودهون لا تقل ع

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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
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news image سيـــاســة

البرلمان يوافق على اتفاقية الضمانات الدولية مع كيب تاون

ياسمين فواز اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب

news image ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

إعداد - علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

بورصة وشركات

مبيعات المصريين تصعد بالبورصة في ختام تعاملات الإثنين

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رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.36% عند مستوى 14843 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.20 % عند مستوى 827 نقطة، أما اﻷوسع نطاقًا EGX100 ارتفع 1% عند مستوى 1955 نقطة، وصعد الخمسينى 0.46% عند 2560 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 0.63% عند مستوى 14626 نقطة.
 
وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 599 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 1.4 مليون جنيه، و6.1 مليون جنيه، و10.1 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالى، واتجهت  تعاملات الأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 7.6 مليون جنيه على التوالى.
         
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 95 سهمًا من إجمالى 183 سهمًا متداولاً، بينما هبط 58 وبقى 30 دون تغير.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأحد، على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.83% عند مستوى 14790 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89 % عند مستوى 818 نقطة.
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