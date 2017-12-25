مبيعات المصريين تصعد بالبورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.36% عند مستوى 14843 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.20 % عند مستوى 827 نقطة، أما اﻷوسع نطاقًا EGX100 ارتفع 1% عند مستوى 1955 نقطة، وصعد الخمسينى 0.46% عند 2560 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 0.63% عند مستوى 14626 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 599 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 1.4 مليون جنيه، و6.1 مليون جنيه، و10.1 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات الأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 7.6 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 95 سهمًا من إجمالى 183 سهمًا متداولاً، بينما هبط 58 وبقى 30 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأحد، على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.83% عند مستوى 14790 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89 % عند مستوى 818 نقطة.