news image سيـــاســة

تشريعية النواب: طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور كيدية

ياسمين فواز أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستور

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news image اقتصاد وأسواق

دانون: إنشاء 5 مراكز جديدة لتجميع الألبان

أحمد صبرى قامت شركة دانون مصر من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع منظمة كير الدولية بإنشاء 5 مراكز لتجميع الألبان في محافظة بني سويف بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة وبنسبة بروتين لا تقل عن 3% ودهون لا تقل ع

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6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

البرلمان يوافق على اتفاقية الضمانات الدولية مع كيب تاون

ياسمين فواز اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب

news image ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

إعداد - علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

بورصة وشركات

أكتوبر فارما تستهدف مبيعات بـ480 مليون جنيه خلال 2018

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رجب عزالدين

اعتمدت شركة أكتوبر فارما، الموازنة التقديرية لعام 2018، مستهدفة وصول المبيعات إلى 480 مليون جنيه، بزيادة 31% عن العام السابق.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إنها تتوقع ارتفاع المبيعات المحلية إلى 337 مليون جنيه، ومبيعات التصدير إلى 59 مليون جنيه، كما تتوقع ارتفاع مبيعات شركة سيجما إلى 58 مليون جنيه.

واعتمد مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة -اليوم الإثنين- الاحتياجات الاستثمارية لعام 2018، بقيمة 30 مليون جنيه تقريبًا.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 40.8 مليون جنيه، خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
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