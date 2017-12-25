لافا الهندية تستثمر 10 ملايين دولار فى مصر

❐ تستهدف بيع 3 ملايين محمول وتحقيق 100 مليون دولار إيرادات سنويا

❐ خطة للمنافسة على الشريحة السعرية الأقل من 250 دولار

❐ تستحوذ على %11 من المبيعات فى الهند بعد «سامسونج» و«شياومى»

❐ تطبيق سياسة تسعيرية موحدة على الموزعين.. ومليار دولار قيمتها السوقية

❐ مفاوضات مع أكثر من لاعب كرة مصرى لتسويق منتجاتها.. وإطلاق أول «تابلت» خلال مارس 2018

❐ شراكات إستراتيجية مع «سامسونج» و«سونى» فى تصنيع الكاميرات، و«tcl» للشاشات

❐ مليون وحدة الطاقة الشهرية لمصانعها.. وخطة للقيد فى بورصة نيودلهى



محمود جمال



تستهدف شركة «لافا» تكنولوجى الهندية للهواتف المحمولة، ضخ استثمارات فى السوق المصرية خلال العام المقبل بقيمة 10 ملايين دولار.



وقال هارى إم راى، رئيس الشركة العالمية، إن إستراتيجية «لافا» تقوم على 3 مبادىء أساسية هى النزاهة، والرغبة فى تحقيق النجاح، والقدرة على التغيير، موضحا أن الشركة تسعى بقوة للمنافسة فى شريحة الهواتف الأقل من 250 دولارا، أملا فى احتلال مركز متقدم فى سوق المحمول محليا عن طريق نقل خبرة التصنيع من الهند لمصر.



جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى نظمتها الشركة إلى مصانعها فى العاصمة الهندية «نيودلهى» خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجارى، بمشاركة 13 موزعا يعملون فى قطاعات مختلفة على مستوى الجمهورية، منها المواد الغذائية، والإلكترونيات، والأجهزة الاستهلاكية أبرزهم شركة «cairo trade» و«سمارت كومبانى».



وأكد فيكرام سينج برمار، رئيس الشركة فى مصر وأفريقيا، أن حجم استثمارات «لافا» تستحوذ على 11 % من مبيعات سوق الهواتف فى الهند، بعد شركتى «سامسونج» الكورية و»شياومى» الصينية، كما تحتل المركز الثانى هناك كعلامة تجارية محلية الصنع.



ونوه بخطة الشركة لاحتلال المركز الثانى فى مصر، بعد «سامسونج» خلال عام، من خلال بيع 3 ملايين جهاز، و تحقيق 100 مليون دولار إيرادات سنويا، تعتزم تخصيص 7 % منها للإنفاق على خطتها التسويقية والدعائية.



و أوضح أن الشركة تسعى إلى الاستحوذ على %15 من مبيعات سوق «السمارت فون» محليا، و%25 للهواتف العادية بإجمالى حصة سوقية مستهدفة %20 وتستعد لإطلاق 9 هواتف فى مصر خلال يناير المقبل، تتنوع بين «سمارت فون» وهواتف تقليدية.



ولفت إلى أن القيمة السوقية للشركة العالمية تقدر حاليا بـمليار دولار، مشيرا إلى أنها تعمل فى 16 دولة منها روسيا ونيبال وتايلاند، كاشفا أن الإستراتيجية التسويقية للشركة الأم تعتمد على القنوات الفضائية والاستعانة بمشاهير المجتمع، وأنها تجرى حاليا مفاوضات مع أكثر من لاعب كرة قدم مصرى للتعاقد معه كسفير لعلامتها التجارية.



ورأى أن السوق الهندية كبيرة للغاية، و يعمل بها نحو 50 شركة منهم 20 علامة محلية، مبينا أنه يتم تصنيع %80 من مكونات هواتفها بالهند و%20 بالصين.



وأضاف أن الشركة تقوم بتصنيع هاتف «p180» خصيصا للسوق المصرية فى الهند، وتقوم بطباعة سعر الجهاز أسفل العبوة ضمن سياسة بيعية موحدة يلتزم بها موزعوها، متطرقا إلى نيتها تعيين 1000 شخص فى مصر أواخر الشهر المقبل، ضمن خطتها للمسئولية المجتمعية للحد من انتشار البطالة.



وألمح إلى استعداد القيد فى سوق المال الهندية بحلول أبريل 2018، مبينا أن الشركة تمتلك مصنعين فى الهند أحدهما تم افتتاحه فى أبريل 2015 ويحتوى على 4 خطوط إنتاج، وآخر فى سبتمبر 2016 ويتضمن نفس العدد، ومن المقرر أن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية فى يناير المقبل.



وتابع: يقوم كل مصنع بإنتاج مليون وحدة شهريا، و تسعى الشركة إلى زيادتها لمليونى وحدة خلال مارس المقبل، وتنفذ أيضا نظام تتبع للتأكد من جودة المنتجات النهائية، مشيرا إلى أن نسبة المكون الهندى فى الهواتف العادية تتراوح بين 10 إلى %12، و %10 بالهواتف الذكية».



ولفت إلى استحواذ الشركة على 7 - 8 % من سوق «التابلت» عالميا وسيتم إطلاق أول «تابلت» فى مصر خلال مارس المقبل، وتنتوى الدخول إلى الأسواق الأفريقية، مثل السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والجزائر من خلال مركز مصر فى 2019.



وتطرق «سانجافى اجريول» رئيس قطاع التصنيع فى الشركة الأم إلى، أن عملية إنتاج الهواتف داخل الشركة تمر بـ 40 مرحلة بداية من تجهيز الأطر البلاستيكية والمعدنية المستخدمة فى تصنيع الإطار الخارجى مرورا باللوحات الأم، ووصولا إلى تعبئة وتغليف المنتج، تمهيدا لشحنه إلى مختلف أسواق العالم.



وأكد أن نسبة الخطأ الموجودة فى هواتف «لافا» تقل 40 % عن المنتجات الصينية، لافتا إلى حصول الشركة على 3 شهادات «أيزو» خلال السنوات الماضية، وهى «الأيزو 9001» عن تطبيقها نظام تحسين الجودة والمعروف باسم «kaizen»، و«14001» كشركة تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة، و«18001» لتطبيقها معايير السلامة العامة للموظفين.



وقال إن «لافا» لديها علاقات شراكة مع «سونى» و«سامسونج» فى تصنيع كاميرات الهواتف الذكية، و3 مصنعين آخرين فى مجال إنتاج الشاشات، وهى «TCL»، و«DJN»، و«AOE».



وأوضح أن هواتف الشركة تخضع إلى أكثر من اختبار للجودة عن طريق سحب عينة عشوائية بين 25 و%30 أحدهما يقيس قوة التحمل فى درجات حرارة المنخفضة التى تقل عن 20 درجة مئوية، وتلك التى تزيد عن 50 درجة، وآخر لقياس الصدمات الكهربائية، وثالث لاختبار درجة نقاء صوت سماعات الأذن.



يذكر أن «لافا» تأسست عام 2009، ولديها تواجد فى 16 دولة أبرزها الهند، وروسيا، والمكسيك، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتايلاند، ونيبال، وإندونيسيا، وميانمار، وباكستان، كما تمتلك مركزًا للبحث والتطوير فى الهند، و حققت إيرادات خلال العام المالى الماضى 2017/2016 بلغت 1.2 مليار دولار.



وبدأت الشركة نشاطها فى مصر خلال مايو 2017 فى محافظة القليوبية، التى تتمتع بقوة شرائية كبيرة، واقتنصت حصة سوقية بين 8 و%10، وتعتمد إستراتيجيتها على إتاحة أحدث الهواتف بأسعار معقولة، وفقا لاحتياجات المستهلك المصرى، فى ظل سوق تنافسية يعمل به العديد من اللاعبين.