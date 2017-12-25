هواوي تعرض حلول تكنولوجيا المعلومات في إليكتريكس 2017‎



المال - خاص



استعرضت شركة هواوي مجموعة شاملة من حلول خدمات الطاقة الذكية تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة الجديدة"، الطريق إلى الشبكة الذكية خلال مشاركتها فى معرض إلكتريكس 2017، المعرض الدولي للطاقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذى عقد مؤخرا في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمصر، وتمتد هذه الحلول عبر دورة الطاقة بأكملها من التوليد والنقل والتحويل والتوزيع إلى الاستهلاك.



وأبرزت هواوي أحدث تقنيات الشبكة الذكية، والتطورات، والإنجازات من خلال عروض مرئية وقابلة للقياس وتفاعلية.



واستعرضت هواوي حل بحل شركة FusionSolar الذكي PV من هواوي، الذي يدمج المعلومات الرقمية وتكنولوجيات الإنترنت مع التكنولوجيات الضوئية، مما يساعد على تحسين الاستثمار المبدئي، والحد من تكاليف التشغيل والصيانة (O & M)، وتوليد المزيد من الطاقة، وزيادة العائد على الاستثمار (ROI).



وأثار حل نقل الطاقة وتحويل الاتصالات من هواوي، وهو أحدث حل لأنابيب الاتصالات المتكاملة، والألياف البصرية المركبة والأسلاك الأرضية العلوية (OPGW) والذي أطلق بالاشتراك مع هواوي والشركاء المحليين، أيضا اهتماما كبيرا لزوار جناحها.



تم تسليط الضوء أيضًا على حل هواوي للتوزيع المُمَيكن لمميزاته الرائعة مثل فترة الكمون القصيرة والموثوقية العالية وشمولية الاتصالات .



وبالإضافة إلى ذلك، عرضت هواوي أحدث حلول البنية التحتية للقياس المتطور (AMI) الحل الذي يبني على تقنيات انترنت الأشياء ويتبني معمارية المفتوحة، ويساعد هذا الحل شركات توزيع الطاقة على زيادة الإيرادات من خلال معالجة نقاط الضعف مثل الفاقد، وانخفاض معدل نجاح قراءة الاستهلاك، وصعوبة التشغيل والإدارةO & M.



وجذب حل هواوي انسايد للعدادات الذكية الاهتمام، نظرا لأنه يضم أول مجموعة من أجهزة Hi-Grid المفتوحة في العالم، والتي تبَسِّط عمليات التصميم والإنتاج وعمليات التشغيل والصيانة للعدادات الكهربائية.

