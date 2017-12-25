news image اقتصاد وأسواق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق المال - خاص    أكد الدكتور أحمد عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع أنفاق قناة السويس يعكس إلتزام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى سيناء وهو ما يشجع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تعمير سيناء. وأضاف عبد

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news image رياضة

هاري كين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخطيه محمد صلاح

أحمد صبرى تصدّر هاشتاج #هارى كين المركز الأول فى الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، إضافة إلى تصدر #hary_kane الترند العالمي بـ80 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة، كما حصل الهاشتاج على تفاعل كبير على موقع فيسبوك. وخطف النجم هارى كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، صدارة قائمة هدّافى الد

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image نقل وملاحة

المترو تكشف حقيقة عودة مبارك لمحطة الشهداء

المال ـ خاص نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغير اسم محطة الشهداء إلى حسنى مبارك. وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المجهولين  قام بوضع استيكرات باللوحات الإرشادية لأسماء المحطات بمحطة مترو السادات بالدور الأوسط وقام بتغطية اسم "الشهداء"،  وقام بتصويرها ونشرها بصفحات التواصل بغرض

news image رياضة

تعرف على التقليد اﻹنجليزي العريق البوكسينج داي

علي المصري رغم أنها تزيد من ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال مباريات "البوكسينج داي" تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها. وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن

اتصالات وتكنولوجيا

هواوي تعرض حلول تكنولوجيا المعلومات في إليكتريكس 2017‎

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المال - خاص

استعرضت شركة هواوي مجموعة شاملة من حلول خدمات الطاقة الذكية تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة الجديدة"، الطريق إلى الشبكة الذكية خلال مشاركتها فى معرض إلكتريكس 2017، المعرض الدولي للطاقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذى عقد مؤخرا في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمصر، وتمتد هذه الحلول عبر دورة الطاقة بأكملها من التوليد والنقل والتحويل والتوزيع إلى الاستهلاك. 

وأبرزت هواوي أحدث تقنيات الشبكة الذكية، والتطورات، والإنجازات من خلال عروض مرئية وقابلة للقياس وتفاعلية.

واستعرضت هواوي حل بحل شركة FusionSolar الذكي PV من هواوي، الذي يدمج المعلومات الرقمية وتكنولوجيات الإنترنت مع التكنولوجيات الضوئية، مما يساعد على تحسين الاستثمار المبدئي، والحد من تكاليف التشغيل والصيانة (O & M)، وتوليد المزيد من الطاقة، وزيادة العائد على الاستثمار (ROI).

وأثار حل نقل الطاقة وتحويل الاتصالات من هواوي، وهو أحدث حل لأنابيب الاتصالات المتكاملة، والألياف البصرية المركبة والأسلاك الأرضية العلوية (OPGW) والذي أطلق بالاشتراك مع هواوي والشركاء المحليين، أيضا اهتماما كبيرا لزوار جناحها.

تم تسليط الضوء أيضًا على حل هواوي للتوزيع المُمَيكن لمميزاته الرائعة مثل فترة الكمون القصيرة والموثوقية العالية وشمولية الاتصالات .

وبالإضافة إلى ذلك، عرضت هواوي أحدث حلول البنية التحتية للقياس المتطور (AMI) الحل الذي يبني على تقنيات انترنت الأشياء ويتبني معمارية المفتوحة، ويساعد هذا الحل شركات توزيع الطاقة على زيادة الإيرادات من خلال معالجة نقاط الضعف مثل الفاقد، وانخفاض معدل نجاح قراءة الاستهلاك، وصعوبة التشغيل والإدارةO & M.

وجذب حل هواوي انسايد للعدادات الذكية الاهتمام، نظرا لأنه يضم أول مجموعة من أجهزة Hi-Grid المفتوحة في العالم، والتي تبَسِّط عمليات التصميم والإنتاج وعمليات التشغيل والصيانة للعدادات الكهربائية.
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