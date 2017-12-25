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الآثار: ملكة جمال اليونان ومصر تزورا الأهرامات

دعاء محمود: أنهت ملكة جمال اليونان "ماريا بسيلو"، مساء الاغنين، زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة بصحبة ملكة جمال مصر"فرح شعبان".  وكان قد استقبلهما أشرف محيي مدير عام المنطقة، حيث اصطحبهما في جولة إلى داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول.  وأوضح محيي أن الملكتين حرصتا عل

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news image ثقافة وفنون

اتحاد الناشرين يكشف سر تخفيض الزيادة في حجز معرض الكتاب

علي راشد: يغلق باب الحجز للناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 المقرر انعقادها في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير، يوم الخميس المقبل. ومن جهته، لفت الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى أن 90% تقريبا من الناشرين المصريين حجزوا أماكنهم بالمعرض، وأكد أن جميع لجان الم

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24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
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ننشر تقرير إسكان النواب بشأن مدينة العلمين

 - اللجنة توصي بإدارة جديدة بأسلوب لا مركزي في كافة الأنشطة وتوفير وسائل نقل مختلفة مستدامة  ياسمين فواز: حصلت "المال" على نسخة من تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن زيارتها الميدانية الأخيرة لمدينة العلمين  في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض التقرير  في الجلسة العامة

news image ثقافة وفنون

2017 الأصعب في سوق النشر

- عادل المصري: إغلاق أسواق عربية أثر على سوق النشر المصري - محمد البعلي: تحديات كبيرة واجهت النشر في 2017 بعد التعويم - سعيد عبد المنعم: الجميع أفسد لعبة النشر - عبد الستار النخيلي: العديد من الناشرين خفضوا إصداراتهم  علي راشد: أيام قليلة وتنطوي صفحة 2017 ومعها العديد من الأزمات التي

الإسكندرية

بروتوكول بين مطروح وصندوق العشوائيات لتطوير منطقة الطبية

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معتز محمود

وقع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، للبدء فى تطوير منطقة الطبية بمحافظة مطروح، وإنشاء وحدات سكنية لأهالى المنطقة بدلا من الأماكن العشوائية التى يقيمون بها وغير آمنة. 

وقال اللواء علاء أبو زيد، إنه سيتم تطوير المنطقة خلال 9 أشهر، طبقا للبروتوكول، وسيتم إنشاء عمارة سكنية على مساحة 1200 متر تتضمن وحدات سكنية لأهالى المنطقة بقيمة 40 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء أسواق تجارية بمناطق الضبعة وسيدى برانى وسيوة بتكلفة 35 مليونًا.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إعلان مطروح خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة بنهاية عام 2018، وأن صندوق تطوير العشوائيات سيتيح تمويلا قيمته 75 مليون جنيه لتنفيذ ذلك.
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