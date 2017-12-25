بروتوكول بين مطروح وصندوق العشوائيات لتطوير منطقة الطبية



معتز محمود



وقع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، للبدء فى تطوير منطقة الطبية بمحافظة مطروح، وإنشاء وحدات سكنية لأهالى المنطقة بدلا من الأماكن العشوائية التى يقيمون بها وغير آمنة.



وقال اللواء علاء أبو زيد، إنه سيتم تطوير المنطقة خلال 9 أشهر، طبقا للبروتوكول، وسيتم إنشاء عمارة سكنية على مساحة 1200 متر تتضمن وحدات سكنية لأهالى المنطقة بقيمة 40 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء أسواق تجارية بمناطق الضبعة وسيدى برانى وسيوة بتكلفة 35 مليونًا.



وأضاف المحافظ أنه سيتم إعلان مطروح خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة بنهاية عام 2018، وأن صندوق تطوير العشوائيات سيتيح تمويلا قيمته 75 مليون جنيه لتنفيذ ذلك.