الزيوت المستخلصة تعلن عن مزاد علني لبيع قطة أرض بدمهنور

ياسمين فواز
أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستور
أحمد صبرى
قامت شركة دانون مصر من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع منظمة كير الدولية بإنشاء 5 مراكز لتجميع الألبان في محافظة بني سويف بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة وبنسبة بروتين لا تقل عن 3% ودهون لا تقل ع
ياسمين فواز
اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب
إعداد - علي راشد
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