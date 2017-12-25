الزيوت المستخلصة تعلن عن مزاد علني لبيع قطة أرض بدمهنور

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن تحديد جلسة بيع بالمزاد العلنى لقطعة أرض شونة دمهنور وذلك فى 4 فبراير 2018.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة " سنوافيكم بنتيجة المزاد والقيمة العادلة لسعر الأرض فور الانتهاء من المزاد".



ووافقت عمومية الشركة غير العادية فى 19 اكتوبر الماضى على بيع شونة دمنهور فى مزاد علنى اضافة إلى موافقتها على بيع 3 خطوط إنتاج متضمنة بيع خط وحدة توليد الإيدروجين، وخط إنتاج الصفيح 2ك، وخط إنتاج الصفيح المربع.



وتحولت الشركة للربحية خلال خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي لتسجل 20.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 20.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.