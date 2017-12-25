تباين مؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الإثنين 25 ديسمبر

تشريعية النواب: طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور كيدية

الإثنين 25 ديسمبر 2017 05:20 م

ياسمين فواز أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستور