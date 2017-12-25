news image سيـــاســة

تشريعية النواب: طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور كيدية

ياسمين فواز أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستور

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news image اقتصاد وأسواق

دانون: إنشاء 5 مراكز جديدة لتجميع الألبان

أحمد صبرى قامت شركة دانون مصر من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع منظمة كير الدولية بإنشاء 5 مراكز لتجميع الألبان في محافظة بني سويف بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة وبنسبة بروتين لا تقل عن 3% ودهون لا تقل ع

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

البرلمان يوافق على اتفاقية الضمانات الدولية مع كيب تاون

ياسمين فواز اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب

news image ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

إعداد - علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الإثنين 25 ديسمبر

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رجب عزالدين
 
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.01% عند مستوى 14789 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% عند مستوى 812 نقطة حتى الساعة 11:00.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجانب، حيث صعد egx30 بنسبة طفيفة 0.83% عند 14790 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.89% إلى 818 نقطة.

كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.38% عند مستوى 1936 نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.06% عند 2548 نقطة، وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.62% عند مستوى 14535 نقطة.

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