بنك CIB يعيد البورصة للمسار الصاعد رغم انخفاض قيم التداول

جهاد سالم:



استعاد المؤشر الرئيسى للبورصة Egx30 المسار الصاعد، أمس، رغم انخفاض قيم التداول، فى أولى جلسات الأسبوع الحالى، مدعوماً بالأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولى CIB، والمشتريات العربية والمصرية، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بعد ارتفاعهما اللافت الأسبوع الماضى.



أنهى EGX30 تعاملات الأحد على صعود بنسبة %0.83، مسجلا مستوى 14790 نقطة، فيما تراجع EGX70 بنسبة 0.89% ليغلق عند 818 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %0.38، ليسجل 1936 نقطة.



رأى محللون أن EGX30من المتوقع أن يحقق المزيد من الصعود خلال الجلسات المقبلة ليختبر مستوى 14850 إلى 14900 نقطة، شريطة صعود سهم التجارى الدولى، لا سيما أن السهم يشهد تحسن نسبى ملحوظ، مقارنة مع أداء المؤشر.



ورجحوا قرب استعادة مؤشر EGX70، للمسار الصاعد، بعد اقترابه من مستويات الدعم، التى تعزز قدرته على الصعود مجددأً لمستوى 850 نقطة.



بلغت إجمالى قيمة التداول على الأسهم 424.7 مليون جنيه بجلسة الأحد، وتراجع رأس المال السوقى 1.7 مليار جنيه ليسجل 813.8 مليار جنيه، مقابل 815.5 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



وأنهى سهم التجارى الدولى تداولات الأحد على صعود %1.65، ليسجل مستوى 75.24 جنيه.



من جانبه قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن صعود EGX30 جاء بدعم إيجابى سهم البنك التجارى الدولى - صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر - ما دفع بالمؤشر إلى تحقيق المستهدف عند مستوى 14800 نقطه للمرة الأولى، بعد أن استمر يتداول أسفلها فى محاولات للوصول إليها خلال تداولات الأسبوع الماضى.



وأشار إلى أن سهم CIB بدأ التحسن النسبى الملحوظ فى الأداء، ما يدعم من احتمالات استقرار المؤشر خلال الجلسات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن نقاط مقاومة المؤشر الحالية بقرب مستويات 14800 إلى 14850 نقطة بينما نقطة الدعم عند مستوى 14670 نقطة.



ونصح المتعاملين، بمراقبة أداء سهم التجارى الدولى، والأسهم القيادية الراكدة لانخفاض مخاطرها فى الوقت الراهن.



وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إنه رغم إغلاق EGX30 تعاملات الأحد على صعود، محققا قمة تاريخية جديدة بالقرب من مستوى 14800 نقطة، إلا أن ضعف أحجام التداول لا تشير بتأكيد استمرار الصعود، لا سيما مع ظهور القوى البيعية على أغلب الأسهم المكونة للمؤشر فى النصف التانى من الجلسة، فيما عدا البنك التجارى الدولى.



وتوقع نبيل قدرة سهم التجارى الدولى على مواصلة الصعود وإستهداف مستوى 77.00 جنيه خلال جلسات التداول القليلة المقبلة من الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن اغلب الأسهم المكونة للمؤشر لم تحقق قمماً جديدة بالمقارنه بالمستويات الصعودية السابقة مما قد يقلل من فرص استمرار صعود الموشر فى الوقت الحالى لينصب التركيز على مستوى المقاومة الهام بالقرب من 14900 - 15000 على اقصى تقدير حتى نهايه جلسات تداول العام الجارى.



ونصح المستثمرين بمراقبة مستويات المقاومة أسهم المؤشر الرئيسى، واستغلالها لجنى الأرباح خلال الأسبوع الحالى، ومن ثم انتظار أى تذبذب سعرى قادم لإعادة فتح المراكز الشرائية بأسعار أفضل مع مراقبة الاتجاه العام لكل سهم من الأسهم للمساعدة فى اتخاذ القرار الاستثمارى.



وحدد أول مستوى دعم فرعى للمؤشر بالقرب من 14620 نقطة والدعم الرئيسى حتى نهاية الأسبوع الجارى بالقرب من 14270 نقطة، الذى يستخدم للحفاظ على الأرباح.



على صعيد EGX70، أشار نبيل إلى أنه رغم إغلاق المؤشر أولى جلسات الأسبوع الجارى على هبوط ليسجل مستوى 818 نقطة، إلا أن المؤشر لديه مستوى دعم بالقرب من 810 - 815 نقطة، وهى منطقة ظهور القوى الشرائية، حال ما اقترب منها المؤشر ولو بصفة مؤقتة.



وأشار إلى أن المؤشر السبعينى لا يزال فى اتجاه صاعد على المدى الطويل والمتوسط والقصير، ويستهدف حاليا مستوى المقاومة الرئيسية بالقرب من 850 نقطة، ومن المرجح أن يعيد اختبارها خلال الجلسات المتبقية من العام الحالى.



وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأحد سيطرة شرائية من قبل المصريين، والعرب، ليسجلوا صافى شراء بقيمة 3.99 مليون جنيه و5.17 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 9.16 مليون جنيه.



اتجه الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 19.62مليون و2.49مليون جينه على التوالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 3.29 مليون جنيه.



وسجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 23.61 مليون جنيه و1.88 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت الأجنبية صافى بيع بقيمة 6.66 مليون جنيه.



وشهدت جلسة الأحد إعلان إدارة البورصة عن تغطية الطرح العام لشركة التوفيق للتأجير التمويلى بنسبة تغطية 28 مرة.