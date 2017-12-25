news image سيـــاســة

تشريعية النواب: طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور كيدية

ياسمين فواز أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستور

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news image اقتصاد وأسواق

دانون: إنشاء 5 مراكز جديدة لتجميع الألبان

أحمد صبرى قامت شركة دانون مصر من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع منظمة كير الدولية بإنشاء 5 مراكز لتجميع الألبان في محافظة بني سويف بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة وبنسبة بروتين لا تقل عن 3% ودهون لا تقل ع

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news image سيـــاســة

البرلمان يوافق على اتفاقية الضمانات الدولية مع كيب تاون

ياسمين فواز اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب

news image ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

إعداد - علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

بورصة وشركات

مقترحات بضم آلية صانع السوق للأنشطة المتخصصة

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أسماء السيد ومصطفى طلعت:

علمت  «المال» أن إدارة البورصة المصرية، ناقشت الخميس الماضى، خلال اجتماعها بممثلين عن شعبة الأوراق المالية، وعن اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، التصور المبدئى لتفعيل نشاط «صانع السوق».

وقالت مصادر مطلعة، إن بعض الحضور اقترحوا إتاحة قيام شركات السمسرة بممارسة نشاط صانع السوق، دون الحاجة لتأسيس شركة منفصلة، وذلك على غرار الأنشطة المتخصصة مثل الشراء الهامشى «المارجن»، والشراء والبيع فى ذات الجلسة t+0.

وتابعت المصادر أن البورصة ردت بأن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هى المنوط بها هذه الأمور.

وأشارت إلى أن إدارة البورصة قامت خلال الاجتماع بعرض التجارب العالمية للنشاط، بهدف مناقشة الألية التى يمكن العمل بها، والوصول لأفضل تصور.

ولفتت إلى أن قوانين سوق المال نظمت النشاط بالفعل، ولا يتبقى سوى التوعية به، وتوافر الرغبة فى تأسيس شركات لمزاولته.

وصناع السوق، هو جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر سهم أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة، على أن يحقق السهم الربح من خلال تلك المهمة، ويلتزم صانع السوق فى كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة – أو أكثر – بهامش صغير بين السعرين.

جدير بالذكر أن شركة «بلتون» صاحبة الرخصة الوحيدة فى السوق المحلية لمزاولة نشاط صانع السوق، فى اطار تفعيل صندوق المؤشرات التابع لها، فيما اعلنت «بلتون صانع السوق» نهاية أغسطس 2016 عن تقديم خدماتها على أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء فى ناسداك دبى، بموجب ترخيص حصلت عليه خلال عام 2015.
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