سحر نصر تكشف لسي إن إن أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في مصر

وكالات:
قالت وكالة رويترز للأنباء إن الحكومة المصرية سترفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق بدءا من يوليو القادم، إذ سيزيد السعر الحالى إلى ثلاثة أمثاله.
ونقلت الوكالة تصريحات صادرة عن هشام عرفات وزير النقل لصحيفة الأهرام الصادرة اليوم الإثنين تؤكد أن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع
سلوى عثمان:
تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، اختتمت مساء الأحد، فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبحضور اللجنة العليا للملتقي، والفنانون المشاركون،وعدد من الصحفيين والإعلاميين
وكالات:
اطلع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال اجتماعه الأول مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور هشام كامل، مساء الأحد، على خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة.
واستعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة، خلال الاجتماع، المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة عدد من الم
وكالات:
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، يتضمن حزما لشبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية كبيرة تسير الحكومة عليها لجذب الاستثمارات، حيث صدق على قانون الاستثمار، الذي يعد من الإصلاحات التشريعية.
وقالت