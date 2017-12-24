الآثار تنتهى من إعداد سيناريو العرض بمتحف سوهاج

دعاء محمود



انتهى قطاع المتاحف من إعداد سيناريو العرض المتحفي، واختيار القطع الأثرية المقرر عرضها بمتحف سوهاج القومي.



وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أنه من المقرر نقل القطع الأثرية المختارة للعرض، في أواخر الشهر المقبل، فور الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لتودع بمخازن المتحف، تمهيداً لعرضها بالفتارين الخاصة بها وفقاً لسيناريو العرض المعد لحين افتتاح المتحف.



وأشارت إلى أن القطع الأثرية المقرر عرضها، تم اختيارها من المتحف المصري بالتحرير، وجاير آندرسون، والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، إضافة إلى مخازن المحافظة، وهي تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، وتماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولي والثانية، ونتاج الحفائر الأثرية.



وسيتم عرض بعض القطع غير الأثرية لتلقي الضوء على التراث الشعبي بالمحافظة، وعادات وتقاليد الأسرة بها وكذلك بعض الصناعات التي اشتهرت بها، منها صناعة النسيج بمدينة أخميم.