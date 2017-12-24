الآثار تنتهى من إعداد سيناريو العرض بمتحف سوهاج

news image اقتصاد وأسواق

رويترز تكشف عن موعد رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق

وكالات: قالت وكالة رويترز للأنباء إن الحكومة المصرية سترفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق بدءا من يوليو القادم، إذ سيزيد السعر الحالى إلى ثلاثة أمثاله. ونقلت الوكالة تصريحات صادرة عن هشام عرفات وزير النقل لصحيفة الأهرام الصادرة اليوم الإثنين تؤكد أن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image ثقافة وفنون

ختام الدورة العاشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

سلوى عثمان:  تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، اختتمت مساء الأحد، فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبحضور اللجنة العليا للملتقي، والفنانون المشاركون،وعدد من الصحفيين والإعلاميين

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

وزير الصحة يتابع خطة تنفيذ المشروعات الطبية في الجيزة

وكالات: اطلع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال اجتماعه الأول مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور هشام كامل، مساء الأحد، على خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة. واستعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة، خلال الاجتماع، المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة عدد من الم

news image استثمار

سحر نصر تكشف لسي إن إن أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في مصر

وكالات: أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، يتضمن حزما لشبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية كبيرة تسير الحكومة عليها لجذب الاستثمارات، حيث صدق على قانون الاستثمار، الذي يعد من الإصلاحات التشريعية. وقالت

استثمار

الآثار تنتهى من إعداد سيناريو العرض بمتحف سوهاج

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دعاء محمود

انتهى قطاع المتاحف من إعداد سيناريو العرض المتحفي، واختيار القطع الأثرية المقرر عرضها بمتحف سوهاج القومي.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أنه من المقرر نقل القطع الأثرية المختارة للعرض، في أواخر الشهر المقبل، فور الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لتودع بمخازن المتحف، تمهيداً لعرضها بالفتارين الخاصة بها وفقاً لسيناريو العرض المعد لحين افتتاح المتحف.

وأشارت إلى أن القطع الأثرية المقرر عرضها، تم اختيارها من المتحف المصري بالتحرير، وجاير آندرسون، والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، إضافة إلى مخازن المحافظة، وهي تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، وتماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولي والثانية، ونتاج الحفائر الأثرية.

وسيتم عرض بعض القطع غير الأثرية لتلقي الضوء على التراث الشعبي بالمحافظة، وعادات وتقاليد الأسرة بها وكذلك بعض الصناعات التي اشتهرت بها، منها صناعة النسيج بمدينة أخميم.
وزراة الآثار
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