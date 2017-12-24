تكريم ٣ قيادات بمحافظة جنوب سيناء.. تعرف على الأسباب

news image طاقة

تعرف على الأماكن التى ستطبق عليها العدادات الذكية لأول مرة

عمر سالم  أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.  وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: -  يتم تنفيذ الم

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17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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638.00 عيار 21
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news image طاقة

ABB مصر تتبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة كهرباء بمستشفى الدمرداش

   عمر سالم: أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس. تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

أوراسكوم للاتصالات تبيع 7% من بلتون وحصتها تتراجع إلى 70%

رجب عزالدين أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية. وبلغ متوسط س

news image استثمار

البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

سمر السيد قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره  يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم

لايف

تكريم ٣ قيادات بمحافظة جنوب سيناء.. تعرف على الأسباب

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بدور إبراهيم :

قام الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم، بتكريم ٣ من قيادات محافظة جنوب سيناء، ومنحهم  شهادات تقدير.

 حضر حفل التكريم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء حمدي الجزار، مستشار الوزير للمتابعة، القائم بأعمال الأمين العام للتنمية المحلية، واللواء عصام خضر، مدير مركز عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وعدد من قيادات المحافظة.
 
وقال الدكتور هشام الشريف، إن التكريم جاء في إطار المسابقة الشهرية التي أعلنتها الوزارة في كل محافظات مصر، والتي يقوم فيها المحافظون بترشيح أفضل رؤساء المدن والقري أو المديريات أو الوحدات المحلية . 

وأضاف أن المسابقة تهدف إلي إبراز وتكريم من يعمل ويجد ويخلص لعمله، وتحديداً من يتميز في الإنجاز والعطاء بالمحافظات فى مجالات التنمية والإدارة والخدمات المحلية، وحل مشاكل المواطنين بمناطق عملهم. 

وأشاد اللواء خالد فودة، بالجهود قام بها المكرمون في أداء عملهم خلال الفترة الماضية . 

والمكرمون هم: نعمات عباس عبدالباقي، سكرتير مدينة دهب، والدكتور خالد محمد أبوهاشم، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، واللواء محمود ابراهيم سولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.
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