تكريم ٣ قيادات بمحافظة جنوب سيناء.. تعرف على الأسباب



بدور إبراهيم :



قام الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم، بتكريم ٣ من قيادات محافظة جنوب سيناء، ومنحهم شهادات تقدير.



حضر حفل التكريم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء حمدي الجزار، مستشار الوزير للمتابعة، القائم بأعمال الأمين العام للتنمية المحلية، واللواء عصام خضر، مدير مركز عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وعدد من قيادات المحافظة.



وقال الدكتور هشام الشريف، إن التكريم جاء في إطار المسابقة الشهرية التي أعلنتها الوزارة في كل محافظات مصر، والتي يقوم فيها المحافظون بترشيح أفضل رؤساء المدن والقري أو المديريات أو الوحدات المحلية .



وأضاف أن المسابقة تهدف إلي إبراز وتكريم من يعمل ويجد ويخلص لعمله، وتحديداً من يتميز في الإنجاز والعطاء بالمحافظات فى مجالات التنمية والإدارة والخدمات المحلية، وحل مشاكل المواطنين بمناطق عملهم.



وأشاد اللواء خالد فودة، بالجهود قام بها المكرمون في أداء عملهم خلال الفترة الماضية .



والمكرمون هم: نعمات عباس عبدالباقي، سكرتير مدينة دهب، والدكتور خالد محمد أبوهاشم، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، واللواء محمود ابراهيم سولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

