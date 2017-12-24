أبوظبي تصدر أذون خزانة لأول مرة في تاريخها

news image سيـــاســة

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

2 جنيه انخفاضًا بالذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها للجرام

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس. وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

اعتقال 200 متظاهر في طهران

متابعات أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب  ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".  وأشار&

news image سيـــاســة

أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء

متابعات قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق

أسواق عربية

أبوظبي تصدر أذون خزانة لأول مرة في تاريخها

inner image

خالد بدر الدين:

تعتزم إمارة أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بيع أذون خزانة لأول مرة فى تاريخها خلال العام القادم؛ لتنمية سوق ديونها بالعملة المحلية وسد العجز فى ميزانيتها ولكنها لم تحدد حجم الأذون التى سيتم بيعها ولا عوائدها.

وذكرت وكالة بلومبرج إن حكومة أبوظبى تعمل مع بنوك محلية ودولية للاتفاق على تحديد عوائد هذه الأذون و وكميتها بعد استكمال وضع القواعد التنظيمية خلال العام القادم لتنفيذ عمليات بيعها بصفة منتظمة بعد ذلك.

وتحاول إمارة أبوظبى التى تملك 6 % من احتياطى البترول العالمى اكتشاف الوسائل اللازمة لسد العجز فى ميزانيتها بعد انهيار أسعار البترول بحوالى 50 % منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن. 

وكانت حكومة أبوظبى التى تحمل ديونها ثالث أعلى درجة استثمارية على تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز الأمريكية لخدمات الستثمرين باعت فى أكتوبر الماضى سندات بحوالى 10 مليارات دولار.
  
وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها الدولة الوحيدة فى مجلس التعاون الخليجى التى لم تبع أذون خزانة حتى الآن، وإن كانت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى أعلنت العام الماضى، أن إدارة المالية بأبوظبى تعمل مع البنك المركزى لوضع خطة لإصدار ديون محلية، لكنها لم تحدد الوقت ولا حجم المبيعات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا