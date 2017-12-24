التخطيط تطلق مشروع رواد 2030.. الخميس المقبل

وزير الصحة يتابع خطة تنفيذ المشروعات الطبية في الجيزة

الإثنين 25 ديسمبر 2017 01:29 ص

وكالات: اطلع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال اجتماعه الأول مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور هشام كامل، مساء الأحد، على خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة. واستعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة، خلال الاجتماع، المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة عدد من الم