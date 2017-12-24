مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر

news image طاقة

تعرف على الأماكن التى ستطبق عليها العدادات الذكية لأول مرة

عمر سالم  أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.  وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: -  يتم تنفيذ الم

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17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
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17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image طاقة

ABB مصر تتبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة كهرباء بمستشفى الدمرداش

   عمر سالم: أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس. تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

أوراسكوم للاتصالات تبيع 7% من بلتون وحصتها تتراجع إلى 70%

رجب عزالدين أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية. وبلغ متوسط س

news image استثمار

البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

سمر السيد قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره  يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر

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متابعات:

تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر.

مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Alexandria 05:22 AM 06:55 AM 12:00 PM 02:45 PM 05:03 PM 06:28 PM 01:15 AM
Assiut 05:12 AM 06:41 AM 11:55 AM 02:49 PM 05:08 PM 06:28 PM 01:10 AM
Asyut 05:12 AM 06:41 AM 11:55 AM 02:49 PM 05:08 PM 06:29 PM 01:10 AM
Cairo 05:15 AM 06:47 AM 11:55 AM 02:42 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:09 AM
Damanhour 05:20 AM 06:53 AM 11:58 AM 02:43 PM 05:02 PM 06:26 PM 01:14 AM
Damanhur 05:20 AM 06:53 AM 11:58 AM 02:43 PM 05:02 PM 06:26 PM 01:14 AM
Giza 05:16 AM 06:47 AM 11:55 AM 02:43 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:11 AM
Port Said 05:13 AM 06:46 AM 11:51 AM 02:36 PM 04:54 PM 06:18 PM 01:06 AM
Suez 05:10 AM 06:42 AM 11:50 AM 02:38 PM 04:56 PM 06:19 PM 01:04 AM
Tanta 05:18 AM 06:50 AM 11:56 AM 02:42 PM 05:00 PM 06:24 PM 01:12 AM
Zagazig 05:15 AM 06:48 AM 11:54 AM 02:40 PM 04:59 PM 06:22 PM 01:09 AM
Cairo Governorate 05:16 AM 06:47 AM 11:55 AM 02:43 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:11 AM
Mansoura 05:16 AM 06:49 AM 11:54 AM 02:40 PM 04:58 PM 06:22 PM 01:10 AM
Alexandria Governorate 05:23 AM 06:55 AM 12:00 PM 02:46 PM 05:04 PM 06:28 PM 01:16 AM
6 October City 05:16 AM 06:48 AM 11:55 AM 02:44 PM 05:02 PM 06:25 PM 01:10 AM
Gizah 05:15 AM 06:46 AM 11:54 AM 02:43 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:09 AM
Mansourah 05:16 AM 06:49 AM 11:54 AM 02:40 PM 04:58 PM 06:22 PM 01:10 AM
October 6 05:16 AM 06:48 AM 11:55 AM 02:44 PM 05:02 PM 06:25 PM 01:10 AM
Sharm al Shaikh 05:00 AM 06:30 AM 11:43 AM 02:35 PM 04:54 PM 06:15 PM 12:58 AM
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