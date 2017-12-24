مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر

البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

الأحد 24 ديسمبر 2017 04:30 م

سمر السيد قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم