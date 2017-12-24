news image نقل وملاحة

عودة 408 مصريين ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

- إحباط محاولة تسلل 25 مصريًا إلى ليبيا عبر السلوم وكالات: أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، عودة 408 مصريين، ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف مدير الأمن، في تصريح السبت، أن المنفذ استقبل 408 مصريين بينهم 335 وصول شرعي و93 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءا

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news image اقتصاد وأسواق

مدينة زويل توقع بروتوكولًا بـ150 مليون جنيه لتنمية الأبحاث العلمية

وكالات: أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعها، الأحد، أكبر بروتوكول علمي مع كل من كلية الطب بالقوات المسلحة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والمادية المتاحة لدى الأطراف المتضمنة في البروتو

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السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image طاقة

الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت

وكالات: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدائرة “1” لخط الزعفرانة- جبل الزيت جهد 220 ك.ف فصلت الساعة 18.35 مساء السبت، ما أدى إلى انسحاب الجهد عن رأس غارب وجبل الزيت ولم تقبل الدائرة التوصيل، فيما تم توصيل الدائرة “2” لنفس الخط، ولكن الساعة 20.25 فصلت الدائرة &ldqu

news image ثقافة وفنون

أحلام كلارا وإبهار ألعاب عيد الميلاد في كسارة البندق بالأوبرا

ولاء البري: تحتفل دار الأوبرا المصرية بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عب

اقتصاد وأسواق

مدينة زويل توقع بروتوكولًا بـ150 مليون جنيه لتنمية الأبحاث العلمية

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وكالات:
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعها، الأحد، أكبر بروتوكول علمي مع كل من كلية الطب بالقوات المسلحة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والمادية المتاحة لدى الأطراف المتضمنة في البروتوكول لتنمية الأبحاث العلمية المشتركة في مختلف التخصصات الطبية مثل الجينوم، والبروتيومات، وتقنية الجزيئات متناهية الصغر، والخلايا الجذعية.

كما سيتضمن البروتوكول مشاركة الأطراف في مشروع إنشاء بيت حيوانات التجارب بداخل مدينة زويل طبقا للمعايير الدولية بما يخدم الأنشطة البحثية، ليكون المشروع هو الأكبر والأول من نوعه في الشرق الاوسط ومن أفضلهم عالمياً لتجارب الحيوانات.

ومن المقرر أن تصل استثمارات المشروع إلى 150 مليون جنيه ومن المتوقع أن يكون أكبر قبلة للأبحاث في مختلف المجالات العلمية، كما سيعمل على تحفيز المستثمرين من مختلف دول العالم في الاستثمار بقطاع صناعة الدواء في مصر؛ مما يساهم في توفير العملات الأجنبية والتوسع في مجال صناعة الدواء لما يمثله هذا القطاع من ارتفاع هائل في حجم النمو يصل لـ 15%، فضلًا عن القوة الشرائية فيه.


مدينة زويل
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