news image نقل وملاحة

عودة 408 مصريين ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

- إحباط محاولة تسلل 25 مصريًا إلى ليبيا عبر السلوم وكالات: أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، عودة 408 مصريين، ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف مدير الأمن، في تصريح السبت، أن المنفذ استقبل 408 مصريين بينهم 335 وصول شرعي و93 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءا

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news image اقتصاد وأسواق

مدينة زويل توقع بروتوكولًا بـ150 مليون جنيه لتنمية الأبحاث العلمية

وكالات: أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعها، الأحد، أكبر بروتوكول علمي مع كل من كلية الطب بالقوات المسلحة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والمادية المتاحة لدى الأطراف المتضمنة في البروتو

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news image طاقة

الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت

وكالات: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدائرة “1” لخط الزعفرانة- جبل الزيت جهد 220 ك.ف فصلت الساعة 18.35 مساء السبت، ما أدى إلى انسحاب الجهد عن رأس غارب وجبل الزيت ولم تقبل الدائرة التوصيل، فيما تم توصيل الدائرة “2” لنفس الخط، ولكن الساعة 20.25 فصلت الدائرة &ldqu

news image ثقافة وفنون

أحلام كلارا وإبهار ألعاب عيد الميلاد في كسارة البندق بالأوبرا

ولاء البري: تحتفل دار الأوبرا المصرية بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عب

اقتصاد وأسواق

مصر الـ64 عالمياً فى نمو الناتج المحلي.. وإثيوبيا فى المرتبة الثانية

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متابعات:

قالت مجلة «جلوبال فاينانس»، الأمريكية، إن الدول الأفريقية والآسيوية النامية كانت الأسرع فى معدل نمو الناتج المحلى فى العالم على مدى الـ10 سنوات الماضية، وإن مصر احتلت المرتبة الـ64 فى قائمة دول العالم، من حيث متوسط معدل النمو عالمياً.

ونقلت المجلة، فى تقرير، وفقاً لبيانات أصدرها صندوق النقد الدولى، أن ناورو، وإثيوبيا، وتركمانستان، وقطر، والصين، وأوزبكستان هى أسرع الاقتصادات نموا فى العالم فى العام الجارى. وأضافت أن متوسط نمو الناتج المحلى فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية 3.9%، وأن مصر عانت من انخفاض ملحوظ فى معدلات النمو عام 2011، حيث بلغ حينها 1.8%، ما يعد انخفاضا ملحوظا مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلى المصرى لعام 2008 الذى بلغ 7.2%. وبدأت معدلات النمو فى مصر فى الارتفاع عام 2015، حيث بلغت 4.4%، واستمرت بمعدل ثابت تقريبا.

وتصدرت ناورو، وفقا للجدول الذى نشرته المجلة، الترتيب، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى فيها 16% على مدى السنوات الـ10 الأخيرة.

وأوضحت المجلة أن إثيوبيا، المعروفة بأنها أسرع الاقتصادات نموا، يظهر متوسط نمو إنتاجها المحلى فى 10 سنوات بأقل من 10%، حيث بلغ 9.8%. وجاءت إثيوبيا فى المرتبة الثانية فى معدل النمو العام الجارى، وتظهر البيانات أن إثيوبيا، التى حافظت على نمو مكون من رقمين لسنوات طوال عام 2011، عانت من تباطؤ كبير فى عام 2017، حيث بلغ إنتاجها المحلى 7.5%، تليها فى المرتبة الثالثة دولة تركمانستان.

كما حافظت قطر، التى جاءت فى المرتبة 4، على نموها بمعدلات مزدوجة، فى وقت قريب من 20%، حتى عام 2011، ولكن فى السنة التالية انهارت معدلات نموها لتصل إلى 4.9%، وظلت الأرقام ضئيلة حتى عام 2016 عندما بلغت 2.7%.

وقالت المجلة إنه على الرغم من التباطؤ فى معدلات النمو، إلا أن الدول الآسيوية والأفريقية تواجه الركود العالمى، خاصة بعد أزمة عام 2008 التى أثرت على الأسواق الناشئة.
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