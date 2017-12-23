مصر الـ64 عالمياً فى نمو الناتج المحلي.. وإثيوبيا فى المرتبة الثانية

- إحباط محاولة تسلل 25 مصريًا إلى ليبيا عبر السلوم
وكالات:
أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، عودة 408 مصريين، ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف مدير الأمن، في تصريح السبت، أن المنفذ استقبل 408 مصريين بينهم 335 وصول شرعي و93 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءا
وكالات:
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعها، الأحد، أكبر بروتوكول علمي مع كل من كلية الطب بالقوات المسلحة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والمادية المتاحة لدى الأطراف المتضمنة في البروتو
وكالات:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدائرة “1” لخط الزعفرانة- جبل الزيت جهد 220 ك.ف فصلت الساعة 18.35 مساء السبت، ما أدى إلى انسحاب الجهد عن رأس غارب وجبل الزيت ولم تقبل الدائرة التوصيل، فيما تم توصيل الدائرة “2” لنفس الخط، ولكن الساعة 20.25 فصلت الدائرة &ldqu
ولاء البري:
تحتفل دار الأوبرا المصرية بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عب