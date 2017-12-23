مصر الـ64 عالمياً فى نمو الناتج المحلي.. وإثيوبيا فى المرتبة الثانية

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قالت مجلة «جلوبال فاينانس»، الأمريكية، إن الدول الأفريقية والآسيوية النامية كانت الأسرع فى معدل نمو الناتج المحلى فى العالم على مدى الـ10 سنوات الماضية، وإن مصر احتلت المرتبة الـ64 فى قائمة دول العالم، من حيث متوسط معدل النمو عالمياً.

ونقلت المجلة، فى تقرير، وفقاً لبيانات أصدرها صندوق النقد الدولى، أن ناورو، وإثيوبيا، وتركمانستان، وقطر، والصين، وأوزبكستان هى أسرع الاقتصادات نموا فى العالم فى العام الجارى. وأضافت أن متوسط نمو الناتج المحلى فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية 3.9%، وأن مصر عانت من انخفاض ملحوظ فى معدلات النمو عام 2011، حيث بلغ حينها 1.8%، ما يعد انخفاضا ملحوظا مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلى المصرى لعام 2008 الذى بلغ 7.2%. وبدأت معدلات النمو فى مصر فى الارتفاع عام 2015، حيث بلغت 4.4%، واستمرت بمعدل ثابت تقريبا.



وتصدرت ناورو، وفقا للجدول الذى نشرته المجلة، الترتيب، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى فيها 16% على مدى السنوات الـ10 الأخيرة.



وأوضحت المجلة أن إثيوبيا، المعروفة بأنها أسرع الاقتصادات نموا، يظهر متوسط نمو إنتاجها المحلى فى 10 سنوات بأقل من 10%، حيث بلغ 9.8%. وجاءت إثيوبيا فى المرتبة الثانية فى معدل النمو العام الجارى، وتظهر البيانات أن إثيوبيا، التى حافظت على نمو مكون من رقمين لسنوات طوال عام 2011، عانت من تباطؤ كبير فى عام 2017، حيث بلغ إنتاجها المحلى 7.5%، تليها فى المرتبة الثالثة دولة تركمانستان.